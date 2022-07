Portia Odufuwa: La suspecte de la fusillade de Dallas affirme être la femme du rappeur Chris Brown

La femme qui a ouvert le feu dans un aéroport du Texas lundi 25 juillet dernier a déclaré à la police être mariée au chanteur américain Chris Brown.

Portia Odufuwa, 37 ans, est restée à l’hôpital mardi matin après avoir été blessée par balle par des flics alors qu’elle ouvrait le feu à l’intérieur de l’aéroport de Dallas Love Field lundi, a annoncé la police.

Des vidéos choquantes ont montré des passagers en train de crier et de se cacher après qu’Odufuwa a ouvert plusieurs coups de feu en sortant d’une salle de bain de l’aéroport où elle était allée se changer, selon les autorités policières.

Il a été rapporté plus tard qu’Odufuwa est toujours libre de ses mouvements malgré une longue histoire de crimes graves qui figurent sur son cassier, selon les dossiers examinés par le Dallas Morning News. Plus d’une fois, elle a indiqué à la police l’adresse du domicile de l’ex-bad boy de Rihanna, le rappeur Chris Brown, affirmant qu’elle vivait là-bas avec le « Run It! ».

Elle était connue des forces de l’ordre locales dans le passé. Selon le Dallas Morning News , Odufuwa a été jugée inapte à subir son procès dans une affaire de délit de juin 2021 dans laquelle elle a déclenché une alarme incendie bien qu’il n’y ait pas eu d’incendie. Elle a été dirigée vers des services de santé mentale ambulatoires.

Elle a également des dossiers d’arrestation pour incendie criminel, intrusion criminelle, vol de banque et faux rapports, tous déposés dans plusieurs villes du nord du Texas au cours des dernières années. Plusieurs des cas ont été rejetés, tandis que les décisions sur d’autres ne sont pas claires. Elle aurait également prétendu être « le prophète de Dieu ».

Lors de l’incident de l’alarme, les archives judiciaires montrent qu’elle séjournait dans un hôtel de Mesquite, au Texas, lorsque les responsables ont refusé de prolonger son séjour. Cependant, les accusations n’ont pas été déposées en raison d’un manque de preuves scientifiques, a déclaré le procureur de district John Creuzot au Morning News sans donner plus de détails.