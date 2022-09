« Polygame du siècle » : cet homme de 63 ans a épousé 53 femmes, en l’espace de 43 ans

Âgé de 63 ans, Abu Abdullah, originaire d’Arabie Saoudite, a déclaré s’être marié, 53 fois, en l’espace de 43 ans. Interrogé par la presse locale, le sexagénaire a expliqué qu’au début, ce n’était pas son intention de devenir polygame, mais qu’il a été contraint par le cours des choses. Selon les médias, l’homme devrait figurer dans le livres des record, à condition que ses dires arrivent à être confirmés.

Le plus court n’a duré qu’une nuit …

Selon les informations de MBC, Abu Abdullah a déclaré qu’il n’avait pas eu l’intention de se remarier, après avoir pris sa première femme. « Quand je me suis marié pour la première fois, je n’avais pas l’intention d’épouser plus d’une femme, parce que je me sentais à l’aise, et que j’avais des enfants. », a-t-il informé, ajoutant que, « mais après un certain temps, des problèmes sont arrivés, et j’ai décidé de me remarier, quand j’avais 23 ans, et j’ai informé ma femme de ma décision. »

À en croire Abu Abdullah, s’il est devenu ce polygame notoire, c’est parce qu’il s’était retrouvé devant le fait accompli. « J’ai épousé 53 femmes sur de longues périodes. La première, c’était quand j’avais 20 ans, et qu’elle avait 6 ans de plus que moi. », a renseigné le polygame de 63 ans.

Le polygame patenté a avoué que, malgré le fait que la plupart de ses épouses soit d’origine saoudienne, il lui est arrivé, à de rares fois, de ramener des étrangères, surtout, au terme de ses voyages d’affaires. « J’avais l’habitude de rester [à l’étranger], trois à quatre mois. Donc je me suis marié, pour me protéger du vice. », a-t-il laissé lire.

D’après les propos d’Abu Abdullah, son mariage, le plus court, n’a duré que le temps d’une nuit. Après toute cette valse de mariages, l’homme a fait savoir qu’actuellement, il n’a qu’une seule femme sous son toit, et qu’il ne compte plus se remarier.

En Arabie Saoudite, convient-il de préciser, selon les termes de la loi islamique, la charia, les rapports sexuels entre couples non-mariés sont illégaux.