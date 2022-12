Pologne: Robert Lewandowski reste flou sur son avenir international

Après la défaite de la Pologne contre la France (3-1) ce dimanche, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, Robert Lewandowski a laissé planer le doute sur son avenir international.

Après une phase de groupes à peine maîtrisée, la Pologne a rendu les armes ce dimanche contre la France, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Puni par un Kylian Mabppé intenable, auteur d’un doublé, les polonais se sont inclinés sur le score de 3-1. Une défaite qui marque leur élimination de la compétition. Unique buteur des siens lors de cette rencontre, Robert Lewandowski a été interrogé sur la suite de sa carrière internationale.

« Physiquement, je n’ai pas peur » (de rester en équipe nationale en vue du Mondial 2026), a assuré le buteur polonais, mais « c’est difficile à dire maintenant« , a-t-il concédé dans des propos rapportés par RMC Sports. « Il y a tant de choses hors du football. Est-ce que le plaisir sera toujours présent ? C’est difficile à dire maintenant. Mais physiquement et sportivement, je n’ai pas peur. Plusieurs choses décideront de s’il s’agit de ma dernière (Coupe du monde) ou pas« , a-t-il ajouté.

L’attaquant du FC Barcelone a ensuite analysé la performance des siens contre la France: « On s’est battus, on a donné le meilleur de nous-mêmes mais ça n’a pas été un match facile. Peut-être que si on avait marqué le premier but, cela aurait été un match différent. On aurait voulu rester, mais au final nous avons atteint notre objectif. Quand vous jouez contre les champions du monde, contre la France, c’est toujours difficile. Nous connaissions l’écart de niveau. » Il faudra attendre un peu pour savoir si on reverra Robert Lewandowski avec le maillot de l’équipe nationale de la Pologne.