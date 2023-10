Pologne: l’opposition appelle au changement et à la démocratie à Varsovie

À l’approche des élections générales en Pologne, une coalition de partis d’opposition a rassemblé des dizaines de milliers de manifestants à Varsovie. Dirigée par l’ancien Premier ministre Donald Tusk, la Plate-forme civique (PO) a organisé « la marche du million de cœurs, » appelant au changement et à la démocratie.

Dimanche, des dizaines de milliers de Polonais se sont rassemblés à Varsovie en réponse à l’appel de l’opposition à deux semaines des élections générales prévues pour le 15 octobre. L’ancien Premier ministre et leader du plus grand parti d’opposition du pays, la Plate-forme civique (PO), Donald Tusk, a dirigé le rassemblement massif, baptisé « la marche du million de cœurs. »

Lors de son discours devant la foule, Tusk a souligné que le changement était inévitable et a remercié les citoyens pour leur participation. Cette manifestation a été considérée comme un symbole de renouveau et d’espoir pour l’opposition polonaise, qui cherche à regagner du terrain avant les élections cruciales.

Les manifestants, brandissant des drapeaux européens et polonais, arboraient des pancartes appelant au changement, à la démocratie et au respect de la loi. La mobilisation de masse témoigne de l’importance des enjeux pour ces élections, alors que l’opposition tente de contrer les politiques du parti au pouvoir Droit et Justice (PiS), qui a suscité des controverses ces dernières années.

Ce n’est pas la première fois que l’opposition polonaise organise de tels rassemblements. Le dernier grand rassemblement de l’opposition, datant du 4 juin, avait réuni plus d’un demi-million de participants.