Pologne : le parquet lance un mandat d’arrêt contre un ex-ministre en fuite en Hongrie

Vendredi 6 février, le ministère public polonais a émis un mandat d’arrêt sur l’ensemble du territoire visant un ancien titulaire du portefeuille de la Justice issu de l’ancien gouvernement nationaliste. L’intéressé fait l’objet de poursuites dans son pays pour des faits de malversations et, entre-temps, a obtenu le statut d’asile en Hongrie, dirigée par Viktor Orbán.

Il s’agit de Zbigniew Ziobro, âgé de 55 ans, qui a occupé successivement les fonctions de ministre de la Justice et de procureur général. Dans un message publié sur le réseau social X, il a annoncé le lundi 12 janvier avoir trouvé un refuge en Hongrie.

La décision du parquet s’inscrit dans la foulée d’une mesure prise la veille par le tribunal de Varsovie, qui a ordonné le placement en détention provisoire de l’ancien ministre. Ces actes judiciaires constituent une étape qui pourrait déboucher sur une demande d’émission d’un mandat d’arrêt européen à l’encontre de Zbigniew Ziobro.

Sur le plan procédural, un mandat d’arrêt national est souvent le préalable à une demande d’extradition ou à la transmission d’une procédure aux partenaires européens. Toutefois, la reconnaissance d’un statut d’asile par un autre État rendra plus complexe toute tentative d’exécution de telles mesures, car elle implique des questions de souveraineté et de droit international.

Le dossier mêle donc des dimensions pénales et diplomatiques : l’action des magistrats polonais traduit une volonté d’engager la responsabilité pénale, tandis que l’accueil en Hongrie soulève des enjeux politiques et juridiques qui pourraient ralentir ou entraver la coopération transfrontalière.