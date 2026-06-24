Polène lance un nouveau sac, le Solé Nomade

Polène présente le Solé Nomade , un nouveau sac pensé pour l’été qui mêle design aérien et pratiques d’upcycling. Plus spacieux que le modèle Solé lancé en 2024, ce compagnon de saison reprend l’allure décontractée du sac-filet tout en revendiquant un travail artisanal poussé : 382 perles issues de chutes de cuir, assemblées à la main sur près de 70 mètres de cordon ciré et maintenues par 320 nœuds de macramé.

Le nom de ce modèle renvoie au mot « soleil » et à une silhouette résolument estivale, adaptée tant aux escapades balnéaires qu’aux journées en ville. Porté à l’épaule, le Solé Nomade propose une esthétique bohème chic grâce à son maillage ondoyant et sa finition en perles organiques, qui contrastent avec une anse en cuir également tressée à la main.

Polène inscrit cette nouveauté dans la continuité de sa collection Plèi, dédiée à la valorisation des chutes de cuir issues de sa production. Les artisans trient les chutes par couleur, les réduisent en poudre puis les mélangent à un polymère biosourcé avant de mouler et chauffer la matière pour obtenir des perles aux formes irrégulières. Chaque sac résulte ainsi d’un assemblage manuel exigeant, combinant techniques traditionnelles et procédés de recyclage.

Un savoir-faire artisanal au cœur du projet

La fabrication du Solé Nomade met en avant plusieurs étapes artisanales. Les perles, façonnées à partir de cuir upcyclé, sont enfilées à la main sur un long cordon ciré pour former le maillage extérieur. L’anse est totalement tressée à la main, reprenant des jeux de nouage qui prolongent l’identité visuelle du sac. À l’intérieur, la marque conserve un pochon en cuir fermé par un aimant pour sécuriser les effets personnels sans compromettre la légèreté apparente du modèle.

Le modèle est décliné en trois teintes : Porcelaine, Tan et Ébène. Le contraste entre les perles et le tissage diagonal du macramé crée un rendu visuel travaillé, que Polène met en avant comme signature de son savoir-faire. Le recours à des matériaux recyclés et à un polymère biosourcé s’inscrit dans une logique de réduction des déchets de production tout en proposant une finition haut de gamme.

Parallèlement au Solé Nomade, la maison parisienne lance une Édition Raphia qui décline plusieurs de ses modèles phares dans une fibre végétale travaillée à la main à Madagascar. Le Cyme, le Cyme Mini et le Numéro Dix se réinventent avec des techniques de crochet appliquées au raphia, associant cuir et fibre végétale par des broderies exécutées à la main.

Deux nouvelles couleurs complètent cette édition estivale : Laurier, un vert profond inspiré de la végétation malgache, et Ébène, un brun intense. Sur chaque pièce de l’Édition Raphia, Polène souligne l’alliance entre cuir et raphia réalisée par des finitions manuelles, positionnant ces créations comme des variations estivales de ses modèles emblématiques.