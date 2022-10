Pôle commercial au stade GMK du Bénin: « Le jour où un match de football va dégénérer, ils vont tout casser »

Les boutiques ceinturant le Stade de l’Amitié de Kouhounou Général Mathieu Kérékou ont été démolies en avril 2022 dans le cadre de la construction d’un pôle commercial. Si l’idée enchante certains Béninois, d’autres redoutent que la cohabitation entre le stade et le centre commercial engendre de l’insécurité. Reportage.

Jadis c’était une folle ambiance dans les bars, une convivialité légendaire qui accueillait, de jour comme de nuit, tout usager sur l’esplanade du stade Général Mathieu Kérékou. Mais depuis quelques semaines, tout a changé. Boutiques, bars et restaurants ont été démolis pour donner vie au projet de construction du pôle commercial et de restructuration du stade général Mathieu Kérékou (GMK). Un choix qui divise la population.

Chantier de Construction d’un pôle commercial au stade GMK du Bénin Ph Angèle M. ADANLE

Des Béninois craignent un risque d’insécurité

Pour certains, cette initiative du gouvernement est un atout pour la nation béninoise. C’est le cas de Fidèle Kinkpohessi, Président du Cercle de Réflexion des Jeunes Bénin. « Lors des matchs, il y aura plus d’affluence mais aussi plus de sécurité. Le gouvernement va aussi y penser. Pour moi, c’est un atout et un avantage pour les Béninois et les étrangers ».

Pour lui, ce centre commercial aura une grande visibilité et accessibilité. « Avec la police républicaine et la police sanitaire, le problème devrait être réglé. La construction d’un centre commercial va permettre d’accroitre notre économie », ajoute Fidèle Kinkpohessi.

Chantier de Construction d’un pôle commercial au stade GMK du Bénin Ph Angèle M. ADANLE

Serge Dèfodji, lui, n’est pas inquiet. « Depuis toujours, notre stade est par excellence un lieu des échanges commerciaux, autour comme à l’intérieur. « Lors des matchs, il n’y avait pas d’insécurité. Avec un centre commercial répondant aux normes internationales, ça va engendrer davantage d’insécurité », fait-il remarquer.

Une bombe atomique…

C’est pourquoi, Serge Dèfodji propose au gouvernement de prendre des mesures. « A l’instar du Bénin, partout ailleurs, il y a toujours un petit marché qui s’anime autour des stades. Il n’y a donc pas de quoi s’inquiéter. Bien au contraire, on doit saluer l’initiative de vouloir organiser les choses. Avant, c’était le désordre total. Chacun venait s’installer, il y avait les vendeurs ambulants, des travailleuses du sexe. La construction va pouvoir mettre fin à ça ».

Un avis que ne partage pas cet ancien haut cadre de la police républicaine qui a requis l’anonymat. « On ne peut pas mettre un marché et un stade au même endroit. C’est du jamais vu. C’est une bombe atomique, le jour où un match de football va dégénérer, ils vont tout casser. C’est une cible facile ».

Esplanade extérieure du stade GMK du Bénin Ph Angèle M. ADANLE

Pour justifier son opposition à ce projet, il met en exergue la soirée chaotique au Stade de France lors du match Liverpool-Real Madrid fin mai 2022. A l’époque, la finale de la Ligue des champions a débuté avec plus de 35 minutes de retard, après des mouvements de foule, une intervention policière et des intrusions au Stade de France.

Pepper spraying fans outside stadium in Paris pic.twitter.com/drgzEpR9gD — Mark Ogden (@MarkOgden_) May 28, 2022

Bientôt le démarrage des travaux

Sur le site de construction du pôle commercial au stade GMK, les travaux vont bientôt démarrer. Des ouvriers, manœuvres, chefs chantiers et ou de sécurité s’y installent déjà. Des dispositions sécuritaires notamment des équipements de protection individuelle (les casques, les gilets, les lunettes de sécurité pour leur permettre de ne pas avoir des affections des yeux, l’exigence des manches longues pour que le ciment n’endommage pas la peau du maçon quand il travaille, des bottes et des imperméables) sont déjà prises.

« Nous avons les EPC, équipement de protection collective comme les rubans qui signalent qu’il y a un danger. Lorsque les activités vont commencer, il aura les lignes de vie qui amoindrissent le risque en cas de chute d’un ouvrier », confie un responsable du chantier rencontré sur les lieux.

Pour le moment, les manœuvres et ouvriers s’occupent de l’installation des bureaux et des mesures sanitaires, sécuritaires et de l’hygiène des ouvriers et manouvres, du 1er au dernier.

Esplanade extérieure du stade GMK du Bénin Ph Angèle M. ADANLE

Un vaste projet de 30 milliards de francs CFA

Le projet de construction du pôle commercial et de restructuration du stade général Mathieu Kérékou (GMK) est un vaste espace d’environ 35.000 m² situé en zone urbaine à Kouhounou à Cotonou. Il comporte des halles de deux niveaux, un parc urbain, une agora, de parkings et de commerces de rue. Les halles sont divisées en quatre quartiers développés autour d’autant de patios. Le pôle commercial sera aménagé à l’emplacement de la piscine olympique du stade.

La construction du pôle commercial va abriter la délocalisation des produits de luxe (tissus, bijoux, produits cosmétiques etc.) du marché Dantokpa. Le délai d’exécution des travaux est de 24 mois. Le coût du projet est de 30 milliards FCFA. L’appel d’offre avait été lancé par la Société immobilière d’aménagement Urbain (SImAU) en 2021.