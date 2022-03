Plusieurs soldats nigériens tués dans une attaque à l’EEI

Selon une information rapportée par la BBC, les forces nigériennes ont été victimes d’une attaque terroriste dans le sud-ouest du pays. Plusieurs soldats ont été tués dans cette attaque qui a été perpétrée avec un EEI.

Le ministère nigérien de la défense a indiqué dimanche à la télévision d’Etat, que plusieurs soldats ont été tués dans l’explosion de leur véhicule de patrouille. Le véhicule de l’armée dans lequel les soldats voyageaient a écrasé un engin explosif improvisé (EEI) dans la région de Torodi, dans le sud-ouest du pays, a indiqué le ministère. Le bilan de cette attaque est de cinq soldats tués et trois autres blessés, selon les autorités.

Les troupes faisaient partie de la force anti-djihadiste Niya, forte de 2 160 hommes, mise en place en février dans le sud-ouest, près de la frontière avec le Burkina Faso pour lutter contre les groupes terroristes dans le pays. Le Niger est en proie à une insurrection djihadiste depuis plusieurs années et les autorités ont du mal à en venir à bout. L’insurrection est partie du Mali et a atteint le Niger et le Burkina Faso en plus de plusieurs autres pays de la région.