Plusieurs fédérations sportives africaines confrontées à une caution de 15 000 dollars pour les visas

À l’approche du Mondial 2026, une décision administrative prise par les autorités américaines risque de remettre en cause la présence d’un grand nombre de supporteurs africains dans les tribunes. The Athletic rapporte qu’un nouveau mécanisme entrera en vigueur dès le 2 avril : un dispositif-pilote exigeant une garantie financière pour l’obtention du visa.

Ce mécanisme vise les ressortissants de cinquante pays, parmi lesquels figurent l’Algérie, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Cap-Vert et la Tunisie. Il impose l’immobilisation d’une somme conséquente — pouvant atteindre 15 000 dollars par adulte et 5 000 dollars par enfant — déposée en garantie avant d’accéder au territoire américain.

Officiellement présenté comme un moyen de s’assurer du retour des visiteurs après la compétition, ce système a des effets immédiats : il restreint l’accès en fonction de la capacité financière des personnes. Pour des fans qui ont mis des années à épargner afin de suivre leur équipe, l’exigence d’une caution aussi élevée transforme un rêve en obstacle économique majeur. Face à la situation, la FIFA négocie des lettres d’invitation destinées à atténuer les contraintes.

Joueurs, proches et ferveur populaire: qui sera finalement concerné ?

Les courriers que cherche à obtenir la FIFA pourraient exonérer les joueurs et les staffs techniques de cette exigence, mais il est peu probable qu’ils s’étendent aux familles des athlètes ou aux milliers de supporteurs. Cette distinction risque de laisser sur le banc une partie des personnes qui contribuent habituellement à l’ambiance des stades.

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