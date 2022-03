Plusieurs chefs terroristes neutralisés par les forces maliennes

Quelques heures après l’attaque meurtrière de vendredi contre un camp militaire malien au centre du pays, les forces militaires ont entrepris un ratissage large et éliminé plusieurs terroristes. Dimanche, l’armée a annoncé avoir éliminé près d’une dizaine de chefs djihadistes.

« Les missions d’observation et de renseignement en profondeur ont permis de localiser les zones de repli de certains groupes terroristes. Par conséquent, des actions offensives aériennes à travers des frappes ciblées ont détruit des plots logistiques et des convois ennemis. En outre des renseignements reçus, sur la base des observations après recoupements, ont permis de confirmer les pertes importantes infligées aux terroristes« , indique le communiqué des FAMa.

« Neuf corps ennemis, en état de putréfaction, ont été découverts pendant le ratissage tout autour de la garnison de Mondoro. Aussi, il est à noter avec certitude que certains leaders terroristes ont été neutralisés, à savoir : Iboune Ibrahim et Malam Aboubacar tous de nationalité nigérienne ; Alfousseni BARRY, Iboune YOUNOUSSA alias Bobala et Nouhoum DICKO, tous de nationalité burkinabé ; Hassani BARRY du village de Dialoubé, Amadou DICKO du village de Boni, Ague ISSA alias Nassourou, tous de nationalité malienne », rapporte l’armée malienne.

« Enfin, un groupe de 16 militaires ayant continué le combat dans le secteur Nord-Est de Mondoro a pu être récupéré et a confirmé l’ampleur des dégâts subis par les groupes armés terroristes », indique le document.

Notons que lors de l’attaque de vendredi contre le camp militaire de Mondoro, au moins 27 soldats ont été tués par les terroristes et 33 autres sont blessés. L’armée a rapporté plus tard avoir neutralisé une soixantaine de terroristes lors de la riposte et du ratissage. Le pays est en proie à une insurrection terroristes depuis plusieurs année et malgré l’intervention française et européenne, la menace persiste.