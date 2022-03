Plus d’une vingtaine de terroristes et 08 soldats maliens tués dans une attaque dans le sud-ouest du Mali

Au moins une vingtaine de terroristes ont été tués par les forces armées maliennes alors qu’elles ripostaient à une embuscade dans le Sud-Ouest du Mali, qui a coûté la vie à huit soldats, rapporte l’armée dans un communiqué.

Selon un communiqué publié dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 mars, l’état-major général des armées maliennes a indiqué que les forces armées ont été victimes d’une embuscade dans la région de Bandiagara et huit soldats ont perdu la vie. Le même document rapporte cependant, que la riposte des militaires a fait 21 morts dans les rangs des terroristes qui ont dû se replier en débandade.

« Une patrouille du PC tactique de Bandiagara est tombée dans une embuscade entre Songoiba et Yaokanda, le 28 mars 2022, vers 15 heures 55 minutes, dans la région de Bandiagara avec un bilan de 8 militaires morts au combat », a indiqué l’armée malienne dans son communiqué.

Elle ajoute que « les Unités FAMa en reconnaissance offensive de fouille d’une maisonnette délabrée servant de cache d’armes dans le hameau de Gao du village Diarakoungo, à la limite du cercle Tominian et de Yorosso, ont réagi vigoureusement à une attaque terroriste à l’abordage de la position suspecte ».

Selon un bilan de l’Adjointe du Directeur de l’Information et des relations publiques des armées maliennes, le Colonel Mariam Sagara, « 14 terroristes neutralisés, 3 suspects interpellés et des matériels de guerre récupérés ». Elle ajoute que « des frappes aériennes, dans la forêt de Gomitra, dans le cercle de Diéma, ont permis de démanteler 4 bases terroristes avec un bilan de 3 terroristes neutralisés et 11 suspects interpellés ». D’autres terroristes ont également été neutralisés dans des reconnaissances offensives dans la zone inondée de Niono des villages de Faba Koura, Faba Koro et Niebébougou.