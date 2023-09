Plus de 100 000 habitants fuient le Haut-Karabakh

La dissolution du Haut-Karabakh a entraîné l’exode de plus de 100 000 Arméniens de la région, suscitant des inquiétudes quant à l’avenir des populations locales et à la situation humanitaire.

La dissolution soudaine de la république séparatiste du Haut-Karabakh a provoqué une crise humanitaire majeure, avec plus de 100 000 habitants de la région fuyant leurs foyers, selon Nazeli Baghdassarian, porte-parole du Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Les chiffres officiels montrent qu’avant cette dissolution, environ 120 000 Arméniens vivaient dans l’enclave.

Cette décision de dissoudre le Haut-Karabakh, une région contestée au cœur d’un long conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, a été spectaculaire et a laissé de nombreuses questions en suspens quant au sort des habitants restants et à la stabilité de la région.

L’exode massif des habitants du Haut-Karabakh suscite des inquiétudes concernant leur bien-être, leur sécurité et leur avenir. Les conditions de vie difficiles auxquelles sont confrontés les déplacés et les besoins humanitaires croissants nécessitent une réponse rapide de la part de la communauté internationale.