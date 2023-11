Plainte de Léhady Soglo contre l’Etat béninois: voici la décision rendue par la cour africaine

- Publicité-

La plainte déposée par l’ancien maire de Cotonou, Léhady Soglo, contre l’Etat béninois devant la cour africaine des droits de l’homme et des peuples, a été rejetée par la juridiction communautaire basée à Abuja.

L’ancien maire de Cotonou, Léhady Soglo, a été débouté dans ses prétentions devant la cour africaine des droits de l’homme et des peuples. L’éx-édile de l’hôtel de ville de la capitale économique du Bénin avait déposé une plainte contre l’Etat béninois. Dans une décision rendue mardi 7 Novembre, la juridiction d’Arusha a jugé irrecevable la requête de l’ancien maire.

Les juges de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples ont basé leur décision sur le fait que l’ancien maire de Cotonou n’a pas épuisé toutes les voies de recours devant les juridictions nationales.

Le recours de l’ancien maire de Cotonou date du 25 Mars 2021. Dans sa requête, Léhady Soglo a allégué la violation de ses droits par sa révocation de ses fonctions de maire de Cotonou et la procédure judiciaire ouverte contre sa personne devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

- Publicité-

Il a donc demandé à la cour communautaire de dire que l’état défendeur a violé les articles 4, 7, 13 et 26 de la charte et de lui ordonner de le rétablir dans ses droits civils et civiques. Mais sa demande est rejetée pour non épuisement des voies de recours internes.