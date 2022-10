PL: triplé pour Haaland, Triplé pour Foden, Manchester City marche sur Man United

Manchester City s’est lourdement imposé contre Manchester United (6-3) ce dimanche à l’Etihad Stadium, à l’occasion de la neuvième journée de Premier League. Le prodige Erling Haaland s’est offert un triplé et domine totalement le classement des buteurs du championnat anglais.

Annoncé serré sur le papier, au vu de la forme des deux équipes, ce derby mancunien entre Manchester City et Manchester United, aura largement tourné à l’avantage des Cityzens. Totalement supérieurs techniquement, tactiquement et physiquement, les protégés de Pep Guardiola se sont imposés sur le score sans appel de 6-3. Dans une rencontre qui a démarré sur les chapeaux de roue, c’est Phil Foden qui ouvrait le score pour les siens. Trouvé sur la gauche, B.Silva centrait en première intention vers l’international Anglais qui reprenait sans contrôle le ballon, qui terminait au fond des filets (1-0, 8è).

Et ce n’était que le début de l’après-midi cauchemardesque des coéquipiers de Cristiano Ronaldo, resté sur le banc pour cette rencontre. Un peu après la demi-heure de jeu, Erling Haaland, sur un corner tiré par Kevin de Bruyne, faisait le break (2-0, 34è). Dans la foulée, le norvégien s’offrait le doublé sur une nouvelle passe décisive de Kevin de Bruyne (3-0, 37è). Dépassés par les événements lors de cette première mi-temps, les Red Devils coulaient sur un nouveau but de Foden (4-0, 44è). A la pause, la différence était déjà faite pour City, et certains supporters de Man U quittaient même le stade.

United lève la tete en fin de deuxième mi-temps

Au retour des vestiaires, Manchester United réduisait le score sur une belle frappe à l’entrée de la surface d’Antony (4-1, 56è). Pas suffisant pour faire douter City, qui inscrivait un nouveau but grâce à Haaland, qui s’offrait le triplé. C’est le 14è but du norvégien en Premier League. Et dire qu’il découvre le championnat anglais seulement cette saison, monstrueux. Sur le terrain, le calvaire se poursuivait pour Man U qui concédait son sixième but de la rencontre, sur un triplé de Foden.

Manchester United va finalement relever un peu la tête en fin de partie, après l’entrée en jeu d’Anthony Martial. L’international Français s’offrait un doublé (84e, 90e) pour réduire la marque. Insuffisant toutefois pour éviter la défaite des siens. Manchester City écrase donc son rival historique et remonte à la deuxième place du classement. Les Red Devils, eux, pointent à la 6eme place.

# Club J V N D BP BC Diff Pts 1 Arsenal v v d v v > 8 7 0 1 20 8 12 21 2 Manchester City v v n v v > 8 6 2 0 29 9 20 20 3 Tottenham v n v v d > 8 5 2 1 19 10 9 17 4 Brighton v v d v n > 7 4 2 1 14 8 6 14 5 Chelsea d v d v v > 7 4 1 2 10 10 0 13 6 Manchester United v v v v d > 7 4 0 3 11 14 -3 12 7 Newcastle n d n n v > 8 2 5 1 12 8 4 11 8 Fulham d v d v d > 8 3 2 3 13 15 -2 11 9 Liverpool d v v n n > 7 2 4 1 18 9 9 10 10 Brentford n n v d n > 8 2 4 2 15 12 3 10 11 Everton n n n v v > 8 2 4 2 7 7 0 10 12 Leeds v d n d n > 7 2 3 2 10 10 0 9 13 Bournemouth d n v n n > 8 2 3 3 6 19 -13 9 14 Aston Villa d d n v n > 8 2 2 4 6 10 -4 8 15 West Ham v n d d v > 8 2 1 5 5 9 -4 7 16 Southampton d v d d d > 8 2 1 5 8 13 -5 7 17 Crystal Palace v d n n d > 7 1 3 3 8 11 -3 6 18 Wolves n n v d d > 8 1 3 4 3 9 -6 6 19 Nottingham Forest n d d d d > 7 1 1 5 6 17 -11 4 20 Leicester d d d d d > 7 0 1 6 10 22 -12 1