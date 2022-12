PL: porté par Haaland, Man City maîtrise Leeds et récupère la 2è place

Manchester City s’est logiquement imposé (3-1) sur la pelouse de Leeds ce mercredi, en clôture de la 17è journée de Premier League. Les Skyblues repassent ainsi devant Newcastle.

La 17è journée du championnat anglais s’achevait ce jeudi soir, avec un déplacement de Manchester City sur la pelouse de Leeds. Après les victoires d’Arsenal et surtout de Newcastle, les Cityzens devaient également remporter ce face à face pour récupérer leur deuxième place. Et comme souvent cette saison, Erling Haaland s’est chargé de tout, s’offrant un doublé pour la victoire (3-1) des siens.

Dans un premier acte dominé, sans surprise par les Mancuniens, c’est finalement Rodri qui trouvait la faille pour les siens en toute fin de première mi-temps. L’international Espagnol profitait d’une nouvelle frappe de Mahrez, repoussée par le portier de Leeds, pour surgir et donner l’avantage aux protégés de Pep Guardiola (1-0, 45+1e). Au retour des vestiaires, City ne levait pas le pied et Haaland se chargeait de mettre le champion d’Angleterre en titre à l’abri dans cette rencontre.

Sur une perte de balle de Cooper, Grealish servait le norvégien qui poussait le cuir rond dans le but vide (2-0, 51e). Son 19ème but en 14 matches de Premier League cette saison. Quelques minutes plus tard, l’ancien buteur de Dortmund s’offrait le doublé sur une belle remise de Gündogan (3-0, 64è). La réduction du score de Pascal Struijk, quelques instants plus tard, ne changera pas l’issue de cette rencontre.

Grâce à cette victoire, Manchester City revient ainsi à cinq longueurs du leader, Arsenal et repasse devant Newcastle au classement. De son côté, Leeds reste quinzième. Lors de la 18è journée du championnat anglais, les Mancuniens accueilleront Everton à l’Ethiad.