PL : Manchester United renverse Everton grâce à Cristiano Ronaldo

Manchester United s’est imposé sur la pelouse d’Everton (2-1) ce dimanche soir, pour le compte de la dixième journée de Premier League. Cristiano Ronaldo a inscrit le but de la victoire.

Après la débâcle du week-end dernier contre Manchester City (défaite 6-3), Manchester United se déplaçait sur la pelouse d’Everton ce dimanche soir à l’occasion de la 10è journée du championnat anglais. Et les protégés d’Erik Ten Hag se sont bien repris en s’imposant (2-1) contre les Toffees. Pourtant, ce sont les locaux qui ont ouvert le score dans cette rencontre.

Après une bonne récupération d’Idrissa Gueye sur Casemiro dans le camp des Mancuniens, Demarai Gray trouvait Alex Iwobi qui décochait une belle frappe enroulée dans les cages de David De Gea (5e, 1-0). Cueillis à froid, les Red Devils vont faire leur retard quelques minutes plus tard grâce à Antony. À la suite d’une perte de balle des joueurs d’Everton, Anthony Martial servait l’international Brésilien en profondeur qui battait Jordan Pickford (15e, 1-1). A la 29è, Martial cédait sa place à Cristiano Ronaldo après une blessure. Et le portugais s’illustrait en fin de première période.

L’ancien attaquant du Real Madrid profitait d’une belle passe de Casemiro pour entrer dans la surface et ajuster Jordan Pickford du pied gauche (44e, 2-1). En plus de retrouver de la confiance avec cette réalisation, le quintuple ballon d’Or atteignait la barre symbolique des 700 buts en club, tout simplement impressionnant. Au retour des vestiaires, plus aucun but ne sera inscrit et les Mancuniens s’imposaient sur le score de 2-1. Avec ce succès, Manchester United remonte à la 5ème place du classement de Premier League.