PL: Manchester United fait tomber Arsenal grâce à Rashford

Manchester United a battu Arsenal (3-1) ce dimanche à Old Trafford, pour le compte de la sixième journée de la Premier League. Marcus Rashford a inscrit un doublé pour offrir la victoire aux siens.

Manchester United a mis fin ce dimanche à la série de 5 victoires consécutives d’Arsenal en Premier League. Opposés aux Gunners à Old Trafford, pour le compte de la sixième journée du championnat anglais, les Mancuniens ont décroché un succès important sur le score de 3-1. Et la première mi-temps se déroulait de la meilleure des manières pour les Red Devils qui voyaient leur nouvelle recrue Antony, titulaire pour son premier match, ouvrir la marque pour les siens. Idéalement décalé par Rashford, le Brésilien n’a laissé aucune chance à Ramsdale (1-0, 35e). Le score n’évoluait plus avant la pause.

Au retour des vestiaires, le match s’emballait totalement. Après de nombreuses occasions ratées et une domination stérile, Arsenal finissait par trouver l’égalisation, grâce à Bukayo Saka sur une lumineuse ouverture de Martin Odegaard. Et alors qu’on croyait les Gunners relancés, Marcus Rashford va se charger de calmer les ardeurs de ses adversaires. Parti dans le dos de Saliba sur un magnifique extérieur du pied de Fernandes, l’anglais a redonné l’avantage à MU (2-1, 66e), avant de faire le break quelques minutes plus tard pour le doublé (3-1, 75e). Le choc prenait fin sur ce score.

Manchester United enchaîne ainsi un quatrième succès consécutif et poursuit sa belle remontée au classement, occupant désormais la 5è place à deux points du leader…. Arsenal. Si les Gunners occupent toujours la première place de Premier League, ils ont laissé filer une magnifique occasion de creuser l’écart avec leur dauphin Manchester City.