PL: Manchester City s’amuse contre Southampton, Chelsea enchaîne face aux Wolves

A l’occasion de la 10e journée de Premier League ce samedi après-midi, Manchester City n’a fait qu’une bouchée de Southampton (4-0). De son côté, Chelsea a enchaîné contre Wolverhampton (3-0).

La 10è journée du championnat anglais débutait ce samedi après-midi, avec quatre rencontres en multiplex. A domicile, Manchester City s’est largement imposé contre Southampton (4-0). C’est Joao Cancelo qui lançait les hostilités dans ce match. Servi au milieu de terrain par Phil Foden, le portugais ne se faisait pas prier pour tromper le portier adverse après une superbe course sur son couloir (1-0, 29è). Passeur sur l’ouverture du score, Foden creusait l’écart quelques minutes plus tard pour les siens (2-0, 32è). C’est le quatrième but de l’international anglais en deux matchs de championnat, après son triplé contre Manchester United le weekend dernier.

Au retour des vestiaires, Ryad Mahrez permettait aux Citizens de prendre le large, avec une superbe reprise de volée (3-0, 49è). C’est le premier but de l’algérien cette saison en Premier League. Juste après l’heure de jeu, Erling Haaland, évidemment, s’offrait son 15e but en championnat pour sceller le succès des siens. Grâce à cette nouvelle victoire, Manchester City devient leader provisoire devant Arsenal. Les Gunners affrontent Liverpool ce dimanche.

Chelsea confirme

Au même moment, Chelsea recevait Wolverhampton pour tenter de décrocher son deuxième succès consécutif en championnat sous l’ère Graham Potter. Et mission accomplie pour les coéquipiers de Pierre Emerick Aubameyang, sur le banc au coup d’envoi, qui se sont nettement imposés sur le score de 3-0. Il fallait attendre le temps additionnel de la première période pour voir Kai Havertz ouvrir le score, avant que Christian Pulisic ne double la mise lors du seconde acte sur un service de Mason Mount.

En toute fin de rencontre, Broja assurait le succès des Blues, qui se hissent à la 4e place, avec un petit point de retard sur son rival londonien Tottenham. Dans les autres rencontres, Newcastle a corrigé Brentford (5-1). Bruno Guimaraes (21è, 56è), Jacob Murphy (28è), Miguel Almiron (82è) et un csc des adversaires ont permis aux Magpies de décrocher une deuxième victoire consécutive en Premier League. Enfin, Leicester a été renversé à Bournemouth (2-1). Les Foxes restent dans la zone de relégation (19es).

Les résultats complets du multiplex

Manchester City 4-0 Southampton : Cancelo (20e), Foden (32e), Mahrez (49e), Haaland (65e)

Chelsea 3-0 Wolves : Havertz (45+3e), Pulisic (54e), Broja (90e)

Newcastle 3-1 Brentford : Guimaraes (21e, 56e), Murphy (28e) / Toney (54e)

Bournemouth 2-1 Leicester : Billing (68e), Christie (71e) / Daka (10e)