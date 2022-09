PL : Manchester City bat Wolverhampton et devient leader provisoire

Dans le cadre de la huitième journée de Premier League, Manchester City s’est imposé (3-0) sur la pelouse de Wolverhampton. Erling Haaland a de nouveau été buteur.

La huitième journée de Premier League se poursuivait, ce samedi après-midi, avec une affiche entre Wolverhampton et Manchester City. Et les Sky Blues n’ont pas tremblé pour s’imposer (3-0) contre les Wolves. Critiqué ces derniers jours à cause de son état de forme, c’est Jack Grealish qui lançait rapidement les mancuniens dans cette partie. Oublié au marquage, l’international anglais profitait d’un centre de Kevin de Bruyne pour ouvrir le score du pied gauche (0-1).

Solide défensivement, Manchester City doublait la mise à la 16è minute grâce à l’inévitable Erling Haaland. Trouvé à l’entrée de la surface, le buteur norvégien fixait Kilman et trompait José Sá d’une frappe rasante du droit (0-2, 16e) pour signer son 11ème but de la saison en Premier League. Une véritable machine. Le score n’évoluait plus avant la mi-temps, mais Wolverhampton se retrouvait à 10 après l’exclusion de Collins (33è).

En seconde période, les protégés de Pep Guardiola s’envolaient au score. De Bruyne combinait avec Haaland et centrait en direction du premier poteau. Bien placé, Foden surgissait et coupait du pied droit devant Ruben Neves (0-3, 69e, score final). Avec cette victoire, Manchester City prend provisoirement la tête de Premier League en attendant le déplacement d’Arsenal sur la pelouse de Brentford. De son côté, Wolverhampton chute à la seizième place.