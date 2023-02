PL: Man City écrase Bournemouth, Liverpool accroché par Crystal Palace

La 25è journée de Premier League se poursuivait en deuxième partie de soirée ce samedi. Manchester City a facilement battu Bournemouth (4-1). De son côté, Liverpool a été tenu en échec par Crystal Palace.

Après la courte victoire d’Arsenal contre Leicester (1-0) , un peu plus tôt dans la journée du samedi, Manchester City se déplaçait sur la pelouse de Bournemouth. Les Mancuniens devaient remporter la victoire pour revenir au contact des Gunners. Une mission qu’ils ont facilement accomplie en s’imposant sur le score de 4-1.

La rencontre débutait sur les chapeaux de roue, avec l’ouverture du score rapide de Julian Alvarez pour City (1-0, 15è). Dans la foulée Erling Haaland faisait le break (2-0, 28è). En toute fin de première période, Phil Foden tuait tout suspens dans cette partie (3-0, 45è), avant qu’un CSC des locaux, en deuxième période, ne clôture le festival des Cityzens. La réduction du score de Bournemouth en fin de match était anecdotique.

Au classement, Manchester City a deux points d’Arsenal, qui compte un match en moins. Lors de la prochaine journée de Premier League, les Cityzens accueilleront Newcastle tandis que les Cherries iront affronter Arsenal.

Liverpool accroché

Le dernier match du samedi en Premier League voyait Liverpool se déplacer sur la pelouse de Crystal Palace. Balayés par le Real Madrid (5-2) en Ligue des champions, les Reds voulaient se redonner de la confiance et poursuivre leur belle série en championnat.

Malheureusement pour eux, les protégés de Jürgen Klopp n’ont jamais trouvé la faille face à une équipe locale très solide. Les Reds auraient même pu concéder une nouvelle défaite, au vue de leur prestation une nouvelle fois inquiétante. Score final : 0-0.

Au classement, Liverpool gagne une place et devient septième à six points de Tottenham (4e) qui compte un match de plus au compteur. De son côté, Palace est 12e et compte six points d’avance sur la zone rouge.