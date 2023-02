PL: Man City cale à Nottingham Forest, Chelsea s’enlise

La 24è journée de Premier League se poursuivait ce samedi après-midi, avec le multiplex de 16h (GM+1). Pas moins de 6 rencontres étaient au programme. Manchester City a été tenu en échec à Nottingham Forest (1-1). De son côté, Chelsea a été battue à domicile par la lanterne rouge Southampton (0-1).

Après la victoire à l’arraché d’Arsenal contre Aston Villa (4-2), un peu plus tôt, Manchester City se devait de battre Nottingham Forest pour récupérer la première place de la Premier League. Une mission qui n’a pas été accomplie par les protégés de Pep Guardiola, qui ont été contraints au partage des points (1-1). Dominateurs durant toute la première période, les Cityzen ont ouvert le score grâce à Bernardo Silva (1-1). Mais, les Mancuniens vont se faire rejoindre au tableau d’affichage en fin de seconde période, punis par Wood (1-1, 84è). Avec ce résultat nul, Manchester City laisse de nouveau la tête du championnat à Arsenal.

De son côté, Chelsea recevait la lanterne rouge Southampton pour enfin retrouver le goût de la victoire. Mais les Bleus ont été surpris par une solide équipe des Saints qui a infligé une courte mais désastreuse défaite (1-0) au club londonien. L’unique but de la partie a été inscrit, en première période sur coup franc, par James Ward Prowse (45+1). Avec cette défaite, les hommes de Graham Potter restent dans le ventre mou du classement et continuent d’inquiéter. De son côté, Southampton se relance dans la course au maintien.

Dans les autres rencontres, Fulham a battu Brighton (1-0), tandis que Brentford a arraché le match nul contre Crystal Palace (1-1). Dans le bas de tableau, Bournemouth sort de la zone rouge, après sa courte mais précieuse victoire (1-0) sur la pelouse de Wolverhampton. De son côté, Everton confirme sa bonne forme du moment en battant Leeds (1-0). Les hommes de Sean Dyche quittent d’ailleurs la zone de relégation.

Les résultats des matchs de 16h (GMT+1)

Chelsea 0-1 Southampton : Ward-Prowse (45e+1)

Nottingham Forest 1-1 Manchester City : Wood (84e) / B. Silva (41e)

Everton 1-0 Leeds : Coleman (64e)

Brighton 0-1 Fulham : Solomon (88e)

Wolverhampton 0-1 Bournemouth : Tavernier (49e)

Brentford 1-1 Crystal Palace : Janelt (90e+6) / Eze (69e)