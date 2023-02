PL: accusé d’infractions financières, Man City risque une expulsion du championnat

Dans un communiqué publié ce lundi, la Premier League a accusé Manchester City d’avoir commis plusieurs infractions au règlement financier. Les Cityzens risquent une expulsion pure et simple du championnat anglais.

La Premier League avait lancé une enquête en décembre 2018 après les révélations du journal allemand Der Spiegel dans le cadre des Football Leaks, qui accusait Manchester City de plusieurs malversations financières. L’instance dirigeante du football anglais a livré ses conclusions ce lundi, via un communiqué publié sur son site officiel. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les Sky Blues ont de gros problèmes.

En effet, la PL accuse le club mancunien d’avoir enfreint les règles du fair-play financier à plus de 100 reprises pendant neuf saisons, comme relaté par The Times. « Conformément à la règle W.82.1 de la Premier League, la Premier League confirme qu’elle a renvoyé aujourd’hui un certain nombre de violations présumées des règles de la Premier League par le club de football de Manchester City à une commission« , indique l’instance dans un communiqué.

Dans la suite de sa publication, la Premier League a indiqué qu’une commission sera saisie pour décider du sort des doubles champions d’Angleterre en titre: «Les commissions sont indépendantes de la Premier League et des clubs membres. Les membres de la Commission seront nommés par le président indépendant de la commission judiciaire de la Premier League, conformément aux règles W.19, W.20 et W.26 de la Premier League. Les procédures devant la Commission seront, conformément à la règle W.82 de la Premier League, confidentielles et entendues à huis clos».

Que risquent Manchester City?

Face à ces accusations, Manchester City risque très gros. Le club est, en effet, menacé de sanctions sportives graves allant de la perte de points à l’exclusion pure et simple du championnat anglais. Pour rappel, City a également été visé par l’UEFA pour une violation du fair-play financier. En 2020, l’instance européenne avait d’ailleurs exclu le club des compétitions européennes pendant deux ans et l’a condamné à une amende de 30 millions d’euros pour des problèmes liés aux paiements des sponsors.

Cependant, l’expulsion a été annulée peu de temps après et l’amende réduite à 10 millions d’euros par le Tribunal arbitral du sport qui a déclaré que « la plupart des allégations de manquements n’ont pas été établies ou sont prescrites« . Il n’y a pas de délai de prescription en la matière en Premier League, et les Cityzens se retrouvent donc dans une position très délicate.