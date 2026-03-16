PL: 10 millions d’amende, interdiction de recrutement, Chelsea sanctionné pour des infractions sous l’ère Abramovich

Chelsea a écopé d’une amende de 10,75 millions de livres sterling infligée par la Premier League, assortie d’une interdiction de recrutement pour un mercato avec sursis pendant deux ans, en raison d’infractions historiques au règlement commises sous l’ère de Roman Abramovich. L’information a été rendue publique lundi dans un long communiqué publié par la ligue anglaise sur son site officiel. Selon les instances, cette sanction intervient après l’auto-déclaration volontaire du club londonien concernant d’éventuelles irrégularités dans sa gestion passée.

Le club de l’ouest de Londres avait ensuite été formellement inculpé par la The Football Association en septembre dernier. À l’issue de l’enquête, une commission indépendante a estimé que les Blues avaient enfreint plusieurs règles relatives aux déclarations financières, aux investissements de tiers ainsi qu’au développement des jeunes joueurs. Ces manquements remontent à la période précédant le rachat du club en 2022 par le consortium BlueCo, dirigé notamment par Todd Boehly, qui avait alors acquis Chelsea auprès de Roman Abramovich.