Pierre Niney se confie sur ses auditions au Conservatoire « Des trucs très bizarres »

Pierre Niney , figure incontournable du cinéma français, fait à nouveau parler de lui à l’occasion de la promotion de Gourou (février 2026). De ses premiers rôles discrets à sa consécration populaire avec Le Comte de Monte‑Cristo, en passant par un César pour Yves Saint Laurent, l’acteur revient sur un pan peu évoqué de sa trajectoire : la peur aux auditions, notamment au Conservatoire et à la Comédie‑Française.

Repéré très jeune, Pierre Niney a multiplié les apparitions avant de devenir une tête d’affiche. On le voit brièvement dans la comédie LOL (2009) de Lisa Azuelos, dans le rôle du bon ami de l’héroïne, puis dans Comme des frères, où il commence à attirer davantage l’attention. Le rôle qui le propulse durablement est celui de 20 ans d’écart, comédie sentimentale face à Virginie Efira : la chimie entre les deux acteurs amplifie la visibilité de Niney et le fait passer du statut de « newcomer » à celui d’un jeune premier suivi par la critique et le public.

Le virage dramatique marque une étape décisive. Enchaînant les tournages, Pierre Niney incarne d’abord Yves Saint Laurent, performance qui lui vaut le César du meilleur acteur, puis s’essaie au thriller avec L’Homme idéal. Sa présence à l’écran ne cesse de croître : en l’espace d’une décennie, entre Yves Saint Laurent et Le Comte de Monte‑Cristo, il participe à une quinzaine de films et multiplie les apparitions télévisées. Le film adapté d’Alexandre Dumas connaît un succès public important, totalisant 9 428 032 entrées, renforçant la place de Niney comme l’un des acteurs les plus « bankable » du cinéma populaire français.

Pierre Niney : les auditions, la peur et la méthode

En pleine promotion de Gourou, réalisé par Yann Gozlan — troisième collaboration entre le réalisateur et l’acteur après L’Homme idéal et Boîte noire — Pierre Niney a accordé plusieurs interviews. Dans un échange avec le vidéaste HugoDécrypte sur YouTube, il est revenu sur l’expérience des castings et l’état d’esprit nécessaire pour y faire face. Il reconnaît avoir d’abord abordé les auditions comme un jeu : « Le casting, je pense que, moi, assez rapidement, justement quand tu parles de ne pas avoir peur du ridicule, j’ai pris ça comme un jeu. »

L’acteur évoque aussi l’atmosphère particulière des concours au Conservatoire et des séances d’audition à la Comédie‑Française, institution dont il fut sociétaire entre 2010 et 2015. « Au Conservatoire, ça sentait vraiment la trouille », confie‑t‑il, ajoutant qu’« en rentrant le jour des auditions, ça sentait la peur ». Pierre Niney relate des réactions étranges du public et des jurys lors de certaines auditions : « C’est bizarre quand je dis ‘cave’, on dirait qu’il s’est passé des trucs bizarres. »

Selon ses propres termes, il a réussi à composer avec ce trac en utilisant l’humour et une approche qu’il qualifie lui‑même de « un peu rock », méthode qui lui a permis de surmonter l’appréhension et d’enchaîner une carrière allant de la comédie populaire aux rôles dramatiques exigeants.