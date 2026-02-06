Pierre-Jean Chalençon tacle violemment Line Renaud ‘Elle bouffe à tous les râteliers’

Line Renaud et Pierre‑Jean Chalençon se retrouvent à nouveau au cœur d’un affrontement médiatique : la doyenne du PAF, icône du spectacle français, est la cible de critiques publiques récurrentes de la part de l’ancien chroniqueur d’Affaire conclue, qui l’a notamment accusée d’opportunisme et visée par une plainte déposée en 2024 contre lui pour injures racistes, dossier saisi par le parquet de Paris.

Line Renaud et Pierre‑Jean Chalençon se retrouvent à nouveau au cœur d’un affrontement médiatique : la doyenne du PAF, icône du spectacle français, est la cible de critiques publiques récurrentes de la part de l’ancien chroniqueur d’Affaire conclue, qui l’a notamment accusée d’opportunisme et visée par une plainte déposée en 2024 contre lui pour injures racistes, dossier saisi par le parquet de Paris.

Figure emblématique du divertissement français depuis les années 1940, Line Renaud fête 97 printemps en 2026. Née Jacqueline Enté, elle arrive à Paris en 1943 depuis le Nord et devient meneuse de revue avant d’être repérée par Loulou Gasté, qui la renomme et la prend sous son aile. Chanteuse de succès populaires — Étoile des neiges, Ma cabane au Canada — et comédienne appréciée, elle est aussi associée aux Enfoirés et à des rôles au cinéma, dont une apparition marquante dans Bienvenue chez les Ch’tis. Elle reste une personnalité très présente dans les médias et la scène culturelle.

De son côté, Pierre‑Jean Chalençon s’est fait connaître du grand public grâce à sa participation à l’émission Affaire conclue sur France 2. Collectionneur et amateur d’histoire napoléonienne au style visuel reconnaissable, il a quitté le programme après 2020. Depuis, il multiplie les interventions publiques et les prises de position polémiques, se rapprochant de figures souverainistes et nationalistes : il a publiquement soutenu Éric Zemmour et est présenté comme proche de Jean‑Marie Le Pen.

Accrochages publics et réactions judiciaires

Le contentieux entre les deux personnalités remonte à au moins 2018, lorsque Pierre‑Jean Chalençon a tenu des propos virulents à l’encontre de Line Renaud lors d’un entretien accordé à Jordan de Luxe sur la radio Voltage. Dans cet entretien, il a notamment affirmé qu’il trouvait la chanteuse « fausse » et l’a accusée de « bouffer à tous les râteliers », critiquant par ailleurs la dimension caritative de certaines de ses apparitions médiatiques.

Chalençon a toutefois nuancé ses attaques en estimant que Line Renaud n’était « pas une mauvaise personne » et qu’elle pouvait être « sympa dans la vie », ajoutant qu’il la trouvait « un peu too much ». Ces déclarations ont alimenté les débats autour de la personnalité publique de Line Renaud et de la manière dont les figures du spectacle sont perçues lorsqu’elles s’engagent dans des actions caritatives ou médiatiques.

Par ailleurs, la trajectoire médiatique de Pierre‑Jean Chalençon est marquée par d’autres polémiques : durant les confinements liés à la pandémie de COVID‑19, il a organisé des dîners mondains en dépit des restrictions, et il a été impliqué dans des prises de position publiques sensibles, comme des soutiens à des personnalités controversées. En 2024, une plainte pour injures racistes a été déposée contre lui; le parquet de Paris a été saisi du dossier.

