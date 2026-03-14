Philippe Risoli : ses révélations sur TF1 et La Ferme Célébrités

Philippe Risoli , animateur et comédien, est revenu sur son passage dans la téléréalité et sur une promesse professionnelle qu’il dit n’avoir pas vue se concrétiser. Invité de l’émission On refait la télé sur RTL le 14 mars 2026, le septuagénaire a expliqué que TF1 lui aurait proposé, contre son engagement à participer à La Ferme Célébrités en 2005, la perspective d’une nouvelle émission à présenter — promesse qui, selon lui, n’a jamais été tenue.

Philippe Risoli, animateur et comédien, est revenu sur son passage dans la téléréalité et sur une promesse professionnelle qu’il dit n’avoir pas vue se concrétiser. Invité de l’émission On refait la télé sur RTL le 14 mars 2026, le septuagénaire a expliqué que TF1 lui aurait proposé, contre son engagement à participer à La Ferme Célébrités en 2005, la perspective d’une nouvelle émission à présenter — promesse qui, selon lui, n’a jamais été tenue.

Outre sa carrière à la télévision et à la radio, Philippe Risoli s’est aussi essayé à la chanson au début des années 2000 avec le titre Cuitas les bananas, repris récemment par Julien Doré. Cette diversité de parcours sert de toile de fond à son récit sur les coulisses des propositions de programmes et des négociations au sein des chaînes, qu’il décrit comme parfois déterminantes pour la suite d’une carrière médiatique.

Sur le plateau de RTL, il a précisé qu’il avait initialement refusé plusieurs propositions de télé-réalité, avant d’accepter d’entrer dans La Ferme Célébrités après des relances. D’après ses déclarations, la production et la direction de TF1 lui auraient laissé entendre qu’un projet personnel de présentation l’attendait s’il acceptait d’être candidat.

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Promesse de présentation et frustration

Selon Philippe Risoli, le message lui a été transmis via Alexia Laroche-Joubert, alors en charge de La Ferme Célébrités. Il affirme qu’on lui a clairement laissé entendre que, en contrepartie de sa participation, il y avait « vraisemblablement un projet pour moi ». Le diffuseur aurait même évoqué la possibilité qu’il présente un jeu similaire à Je suis une célébrité, sortez-moi de là !, une émission citée par la production comme référence dans ce registre.

Dans l’entretien, il rapporte aussi la mise en garde implicite qui accompagnait l’offre : accepter ou renoncer pouvait conditionner la suite de ses opportunités sur la chaîne. « On m’a fait comprendre aussi qu’à l’inverse, si je n’accepte pas, c’est terminé », a-t-il déclaré, évoquant une mise sous pression financière et professionnelle propre aux négociations de célébrités à l’époque.

Philippe Risoli indique que le projet présenté comme une suite logique à son engagement n’a finalement pas vu le jour. Il a résumé son sentiment en affirmant avoir été « roulé dans la farine ». Selon ses propos, faute de « carte maîtresse » et confronté au risque pris en acceptant la proposition, l’option envisagée par TF1 « ne passait pas ». Ces éléments illustrent, d’après lui, les revers possibles lorsqu’un artiste accepte une participation télévisuelle en échange de promesses de développement de carrière.