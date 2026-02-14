Philippe Lellouche règle ses comptes avec la production après son élimination
Philippe Lellouche, éliminé en premier de la quinzième saison de Danse avec les stars le vendredi 13 février, a vivement critiqué la durée du prime et la contrainte imposée aux candidats de rester pour une deuxième partie longue et tardive, qualifiant cet ajout contractuel de « punition ».
Philippe Lellouche, éliminé en premier de la quinzième saison de Danse avec les stars le vendredi 13 février, a vivement critiqué la durée du prime et la contrainte imposée aux candidats de rester pour une deuxième partie longue et tardive, qualifiant cet ajout contractuel de « punition ».
La sortie de Lellouche intervient au terme d’une soirée marathon : le prime a débuté à 21h10 et s’est achevé vers 0h35, l’after prolongeant la soirée jusqu’à 1h40. Au cours de cet after, vers 1h30, le comédien a exprimé sa lassitude, en s’en prenant à la structure du programme et aux obligations prévues dans les contrats des participants.
Cette élimination marque également la cinquième « cuillère de bois » pour la danseuse professionnelle Katrina Patchett, déjà éliminée par le passé aux côtés d’Olivier Minne, Cédric Pioline, Vincent Cerutti et David Douillet.
Philippe Lellouche agacé, « On s’en branle ! »
Sur le plateau de l’after, Philippe Lellouche a d’abord détendu l’atmosphère en lançant : « C’est bien, ça dure pas longtemps ce prime », avant de développer son réquisitoire contre la deuxième partie du show. Selon lui, tous les candidats « sont hyper contents de danser », mais la suite de l’émission est vécue comme une contrainte : « la 2e partie, ça nous fait iech… on en a ras le bol de ce truc », a-t-il déclaré en présence des autres participants et de leurs partenaires de danse, qui ont réagi par des rires et des signes d’approbation.
Le comédien a qualifié cette seconde partie de « putain de punition » et a accusé la mécanique du programme d’être motivée par des raisons budgétaires : d’après ses propos, il s’agirait d’une « queue de contrat » permettant au diffuseur de prolonger l’antenne pour amortir le coût de l’émission. « C’est pour amortir ! Il faut amortir le coût de cette émission qui vaut une fortune », a-t-il affirmé.
Philippe Lellouche, ancien visage de la série Clem et animateur de la matinale sur RFM aux côtés de Caroline Ithurbide, a expliqué son incompréhension face à l’enchaînement des horaires, affirmant être habitué à des horaires de sommeil nocturnes réguliers et ne pas s’être préparé à une telle durée d’antenne. Il a par ailleurs rappelé qu’il se produira prochainement sur les planches.
La longueur du prime et du after a eu des conséquences mesurables sur l’audience : la première partie du prime a réuni 2,65 millions de téléspectateurs, le plus mauvais score enregistré pour l’émission depuis novembre 2022, et près d’un million de téléspectateurs de moins par rapport au lancement trois semaines plus tôt.