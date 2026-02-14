Philippe Lellouche règle ses comptes avec la production après son élimination

Philippe Lellouche , éliminé en premier de la quinzième saison de Danse avec les stars le vendredi 13 février, a vivement critiqué la durée du prime et la contrainte imposée aux candidats de rester pour une deuxième partie longue et tardive, qualifiant cet ajout contractuel de « punition ».

Philippe Lellouche, éliminé en premier de la quinzième saison de Danse avec les stars le vendredi 13 février, a vivement critiqué la durée du prime et la contrainte imposée aux candidats de rester pour une deuxième partie longue et tardive, qualifiant cet ajout contractuel de « punition ».

La sortie de Lellouche intervient au terme d’une soirée marathon : le prime a débuté à 21h10 et s’est achevé vers 0h35, l’after prolongeant la soirée jusqu’à 1h40. Au cours de cet after, vers 1h30, le comédien a exprimé sa lassitude, en s’en prenant à la structure du programme et aux obligations prévues dans les contrats des participants.

Cette élimination marque également la cinquième « cuillère de bois » pour la danseuse professionnelle Katrina Patchett, déjà éliminée par le passé aux côtés d’Olivier Minne, Cédric Pioline, Vincent Cerutti et David Douillet.

Publicité

Philippe Lellouche agacé, « On s’en branle ! »

Sur le plateau de l’after, Philippe Lellouche a d’abord détendu l’atmosphère en lançant : « C’est bien, ça dure pas longtemps ce prime », avant de développer son réquisitoire contre la deuxième partie du show. Selon lui, tous les candidats « sont hyper contents de danser », mais la suite de l’émission est vécue comme une contrainte : « la 2e partie, ça nous fait iech… on en a ras le bol de ce truc », a-t-il déclaré en présence des autres participants et de leurs partenaires de danse, qui ont réagi par des rires et des signes d’approbation.

Le comédien a qualifié cette seconde partie de « putain de punition » et a accusé la mécanique du programme d’être motivée par des raisons budgétaires : d’après ses propos, il s’agirait d’une « queue de contrat » permettant au diffuseur de prolonger l’antenne pour amortir le coût de l’émission. « C’est pour amortir ! Il faut amortir le coût de cette émission qui vaut une fortune », a-t-il affirmé.

Philippe Lellouche, ancien visage de la série Clem et animateur de la matinale sur RFM aux côtés de Caroline Ithurbide, a expliqué son incompréhension face à l’enchaînement des horaires, affirmant être habitué à des horaires de sommeil nocturnes réguliers et ne pas s’être préparé à une telle durée d’antenne. Il a par ailleurs rappelé qu’il se produira prochainement sur les planches.

Publicité