Philippe Lellouche dénonce le snobisme autour de « Danse avec les stars »

Philippe Lellouche , candidat de la saison 2026 de Danse avec les stars sur TF1, a réagi avec virulence aux critiques visant les personnalités qui acceptent de participer au divertissement. Invité début février sur « C à vous » (France 5), le comédien de 59 ans a dénoncé le « snobisme » dont, selon lui, font preuve certains confrères et consœurs à l’égard des projets « populaires », alors que l’émission a repris le 23 janvier avec Camille Combal à la présentation et un jury composé de Fauve Hautot, Mel Charlot, Jean‑Marc Généreux et Chris Marques.

Philippe Lellouche, candidat de la saison 2026 de Danse avec les stars sur TF1, a réagi avec virulence aux critiques visant les personnalités qui acceptent de participer au divertissement. Invité début février sur « C à vous » (France 5), le comédien de 59 ans a dénoncé le « snobisme » dont, selon lui, font preuve certains confrères et consœurs à l’égard des projets « populaires », alors que l’émission a repris le 23 janvier avec Camille Combal à la présentation et un jury composé de Fauve Hautot, Mel Charlot, Jean‑Marc Généreux et Chris Marques.

La saison rassemble douze célébrités, parmi lesquelles la Miss France 2025 Angélique Angarni‑Filopon, l’ancien finaliste de la « Star Academy » Julien Lieb et Philippe Lellouche. Les premiers primes ont permis aux apprentis danseurs de se confronter au public et aux membres du jury : Lellouche et sa partenaire Katrina Patchett se sont notamment essayés au tango et à la salsa. À l’issue des deux premières émissions, le comédien se trouvait en bas du classement, juste derrière Laure Manaudou et Stéphane Bern.

Parallèlement à cette participation, Philippe Lellouche mène un agenda chargé : il est à l’affiche de la pièce Nuit d’Ivresse depuis le 28 janvier au Théâtre de la Madeleine à Paris, où il joue du mercredi au dimanche, et il co‑anime « Le Meilleur des réveils » sur RFM du lundi au vendredi de 6h à 9h30. Ces engagements, conjugués aux répétitions pour l’émission, expliquent la charge de travail évoquée par l’intéressé lors de son intervention à la télévision.

Publicité

Sur le plateau, Lellouche réagit aux critiques et revendique la « noblesse » du populaire

Face aux attaques qui qualifient certains invités de se « ridiculiser » en participant à des émissions de divertissement, Philippe Lellouche a pris la parole pour défendre son engagement. Il a fustigé « le snobisme qui entoure certains de mes confrères et de mes consœurs », ajoutant qu’il n’avait « absolument pas honte » de faire des choses populaires. « Pour moi, le populaire est quelque chose de très noble », a‑t‑il déclaré sur le plateau.

Ces propos interviennent à la veille d’une première élimination annoncée pour le vendredi 6 février, date à laquelle l’une des binômes devra quitter la compétition. Les candidats poursuivent leurs prestations en direct et devant le jury, tandis que le public suit et commente leurs performances.

Lors de son intervention télévisée, Lellouche a également évoqué les contraintes logistiques liées à sa double activité scène/ télévision‑radio, sans entrer dans des détails sur son calendrier de répétitions pour « Danse avec les stars ». Sa partenaire de danse, Katrina Patchett, figure parmi les professionnels chargés de l’entraînement et des chorégraphies avec les célébrités engagées cette saison.

Publicité