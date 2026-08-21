Philippe Etchebest : son passage n’a pas pu éviter la fermeture définitive du restaurant

Le jeudi 20 août 2026, M6 a rediffusé un épisode de Cauchemar en cuisine , tourné en 2023 à Saint-Berthevin-la-Tannière, en Mayenne. Dans ce volet, Philippe Etchebest, chef cuisinier doublement étoilé et Meilleur Ouvrier de France, intervient pour tenter de sauver le restaurant tenu par Isabelle et son fils Jeffrey. Pourtant, malgré cette exposition médiatique, l’établissement a fermé définitivement ses portes quelques mois après le tournage, le 10 octobre 2023, après avoir été placé en liquidation judiciaire. Cette issue tranche avec les résultats positifs observés dans d’autres établissements aidés par le chef à la télévision.

Philippe Etchebest est une figure emblématique de la gastronomie française, à la fois reconnu pour ses compétences culinaires et son franc-parler, qui a contribué à populariser des émissions telles que Top Chef, Cauchemar en cuisine ou encore Objectif Top Chef. En plus de son rôle d’animateur, il dirige plusieurs restaurants prestigieux à Bordeaux, dont Le Quatrième Mur et Maison Nouvelle. Sa démarche mêle haute gastronomie et transmission, mettant en lumière les difficultés rencontrées par les professionnels de la restauration et leur apportant une visibilité nationale.

Des réussites et des échecs contrastés dans l’univers de Cauchemar en cuisine

Les résultats des restaurants ayant bénéficié de l’intervention de Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine sont variables. Par exemple, le duo Mimose et Georget, à Saint-Gervais, a enregistré une progression significative de leur chiffre d’affaires. Depuis le passage du chef, ils constatent une hausse d’environ 20 % de la fréquentation, accompagnée d’une croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires comprise entre 10 et 12 %. Leur marge bénéficiaire augmente également régulièrement de 5 à 6 % par an, ce qui leur offre une dynamique positive durable.

De même, un autre couple de restaurateurs, Luc et Aline à Langeron, a vu leur chiffre d’affaires augmenter de 40 % après le passage de Philippe Etchebest et son équipe. Ces exemples illustrent que l’émission peut avoir un impact réel et pérenne sur les performances d’un établissement, lorsqu’elle est accompagnée d’une amélioration de la qualité et d’une meilleure visibilité.

À l’inverse, certains établissements n’ont pas réussi à surmonter leurs difficultés malgré l’aide du chef. C’est le cas notamment du restaurant d’Amina à Brive-la-Gaillarde, récemment placé en liquidation judiciaire. Idem pour le restaurant d’Isabelle et Jeffrey à Saint-Berthevin-la-Tannière. Pour Isabelle, cette fermeture marque la perte totale de l’héritage légué par sa mère, qu’elle avait investi dans le projet. “Tout l’argent de l’héritage de ma maman y est passé”, confiait-elle peu après l’annonce de la fermeture au Courrier de la Mayenne.

Isabelle attribue en partie l’échec à la localisation de leur restaurant, assez éloignée du principal axe routier du secteur et confrontée à une forte concurrence locale. Son fils Jeffrey évoque, quant à lui, un phénomène plus large de désertification du village, aggravant les difficultés pour attirer une clientèle suffisante.

Au-delà des chiffres, le couple a souffert du manque de soutien de la population locale. La restauratrice a exprimé sa tristesse face à un accueil jugé glacial, regrettant le peu d’implication des habitants et des autorités municipales. Lors de leur installation, ils avaient distribué 50 questionnaires aux résidents pour connaître leurs attentes, mais n’ont reçu que huit réponses, sans appui de la mairie pour favoriser la démarche. Cette absence de soutien a renforcé leur isolement dans un contexte déjà difficile.

Sur la page Facebook consacrée à leur établissement, Isabelle et Jeffrey ont annoncé la fermeture définitive du restaurant, évoquant un climat hostile de la part d’une partie de la population et des élus locaux : “Je pense que ce village, certains de ses habitants et SURTOUT LA MAIRIE et LE CONSEIL ont tout fait pour nous mettre des bâtons dans les roues afin que l’on s’en aille au plus vite.”

Une cagnotte Leetchi avait été mise en place pour tenter de limiter les pertes financières et amorcer un nouveau départ, mais les dons collectés n’ont pas suffi à couvrir les dettes accumulées. Trois ans après leur passage dans Cauchemar en cuisine, le rideau reste donc baissé sur cette affaire, malgré l’exposition nationale offerte par Philippe Etchebest.