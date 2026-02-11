Philippe Etchebest : « Mon métier, c’est cuisinier », de l’eau dans le gaz chez M6

Karine Le Marchand a réagi publiquement à l’annonce de l’arrivée de Cyril Hanouna au sein du groupe M6, affirmant qu’elle quitterait le groupe si cette intégration se confirmait, tandis que le chef Philippe Etchebest a déclaré ne pas se sentir concerné, rappelant que la télévision reste pour lui une parenthèse. Ces prises de position ont alimenté les débats dans les médias et relancent des souvenirs d’une collaboration passée entre Le Marchand et Hanouna.

Karine Le Marchand a réagi publiquement à l’annonce de l’arrivée de Cyril Hanouna au sein du groupe M6, affirmant qu’elle quitterait le groupe si cette intégration se confirmait, tandis que le chef Philippe Etchebest a déclaré ne pas se sentir concerné, rappelant que la télévision reste pour lui une parenthèse. Ces prises de position ont alimenté les débats dans les médias et relancent des souvenirs d’une collaboration passée entre Le Marchand et Hanouna.

Karine Le Marchand a rappelé, en redécouvrant des images de 2005, que leur relation avait été autrefois amicale. Invités sur l’émission Encore plus libre diffusée sur France 2, elle et Hanouna s’étaient rendu mutuellement service lorsque l’un ou l’autre devait dépanner une émission à la dernière minute. Sur l’antenne de C Médiatique, elle a dit : « On était très potes à cette époque. … Il m’avait rendu service … On avait une espèce de pacte tous les deux ».

Plus récemment, interrogée par Libération au sujet de l’arrivée potentielle de Cyril Hanouna dans le groupe M6, Karine Le Marchand a été catégorique : « S’il vient je m’en vais. » Elle y dénonce des comportements récurrents de la part de l’animateur, évoquant selon ses mots un harcèlement, des mépris et des insultes qui dureraient depuis sept ans, et affirme qu’il lui était hors de question d’être « dans le même groupe et sur la même photo » qu’une personne qu’elle juge responsable de ces agissements.

Positions publiques au sein des personnalités télévisuelles

Dans un entretien rapporté par Libération, Karine Le Marchand a également critiqué le changement d’attitude de son employeur, estimant être passée « d’un employeur qui défendait sa salariée à un employeur qui veut embaucher son harceleur ». Elle a présenté la question comme un choix éthique, déclarant : « C’est une question éthique. Dans la vie, il faut faire des choix moraux et être droit dans ses bottes. » Elle a ajouté que, d’un point de vue image, la situation était « catastrophique ».

La possibilité d’une réconciliation entre les deux personnalités est évoquée dans certains articles, mais Karine Le Marchand a maintenu des positions fermes dans ses déclarations publiques sur ce sujet.

De son côté, Philippe Etchebest, interrogé dans le Buzz TV, a relativisé l’enjeu pour les artistes et animateurs concernés : « Franchement, je m’en fous », a-t-il dit, en précisant qu’il n’avait pas à juger les décisions du groupe M6. Il a insisté sur son identité professionnelle en déclarant : « Mon métier, c’est cuisinier, et ce qui m’importe beaucoup, déjà, ce sont mes établissements, mes équipes. »

Interrogé encore sur son rapport à la télévision, Etchebest a qualifié celle-ci de « parenthèse » et a refusé de se considérer comme un animateur, estimant qu’il y participe parce qu’il s’y amuse. Sa présence sur des plateaux reste selon lui secondaire par rapport à ses activités de chef.