Philippe Etchebest : M6 déprogramme « Cauchemar en cuisine »

M6 a finalement déprogrammé, à la dernière minute, l’épisode inédit de « Cauchemar en cuisine » mettant en scène le chef Philippe Etchebest, prévu ce mercredi 11 février 2026. La chaîne a opté pour une rediffusion, quelques heures seulement avant la diffusion annoncée, privant les téléspectateurs du retour attendu du chef à Sète, dans le restaurant routier de Bachir. Selon Puremédias, M6 n’a pas souhaité commenter officiellement ce changement, qui s’inscrit selon plusieurs observateurs dans une stratégie visant à éviter une confrontation d’audience avec les Jeux Olympiques d’hiver diffusés sur France Télévisions.

L’épisode reporté devait montrer la suite d’une situation exceptionnelle filmée le 10 octobre 2025. Lors de cette première intervention, Philippe Etchebest avait rencontré un cas inédit pour l’émission : à son arrivée au restaurant routier de Bachir, l’un des deux patrons avait pris la fuite tandis que l’autre se trouvait à l’étranger pour plusieurs jours, contraignant le chef à interrompre sa mission. Cette interruption, qualifiée de « première » dans l’histoire du programme par plusieurs comptes rendus de l’époque, avait laissé en suspens le sort de l’établissement et les mesures envisagées pour le redresser.

La suite, enregistrée par l’équipe de l’émission et attendue par les fidèles pour constater si un nouveau passage du chef permettrait de redresser la situation, devait être diffusée le 11 février. Le basculement de grille a été annoncé à la dernière minute par la chaîne, sans communication officielle détaillée sur les motifs précis du report.

Remplacement par une rediffusion et raisons évoquées

À la place de l’inédit mettant en scène le retour d’Etchebest à Sète, M6 a programmé la rediffusion d’un épisode consacré à Antonio, restaurateur marseillais initialement diffusé le 30 juin 2025. Le choix d’une rediffusion, plutôt que d’un autre inédit, a été rapporté par les mêmes sources qui soulignent la proximité de la diffusion avec des événements sportifs majeurs susceptibles de mobiliser une large audience.

Interrogée par Puremédias, la chaîne n’a pas souhaité apporter de commentaire public sur ce réaménagement. Des observateurs de la télévision expliquent cependant que les diffuseurs ajustent fréquemment leur programmation en période de grands rendez-vous télévisés — compétitions sportives, cérémonies ou événements d’ampleur — pour limiter la concurrence d’audience et préserver la visibilité de leurs programmes phares.

Du côté des téléspectateurs et des abonnés des pages consacrées à l’émission, l’annonce a été relayée et commentée sur les réseaux sociaux et sites d’actualité, la perspective d’un inédit sur la résolution d’une situation exceptionnelle dans le restaurant routier de Bachir suscitant un intérêt particulier. Aucune nouvelle date de diffusion pour l’épisode reporté n’a été officiellement communiquée par M6 au moment des premières informations.