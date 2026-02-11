Philippe Etchebest en tête-à-tête amoureux au McDo avec son épouse

Philippe Etchebest , doublement étoilé en 2025 et visage incontournable de la télévision française grâce à Top Chef et Cauchemar en cuisine , a raconté un épisode de sa vie privée qui a surpris : son premier rendez-vous amoureux avec son épouse, Dominique , s’est déroulé… dans un McDonald’s . L’anecdote, révélée en 2021 dans l’émission C à Vous, illustre la popularité du chef et alimente l’intérêt du public pour les moments intimes des personnalités médiatiques.

Philippe Etchebest, doublement étoilé en 2025 et visage incontournable de la télévision française grâce à Top Chef et Cauchemar en cuisine, a raconté un épisode de sa vie privée qui a surpris : son premier rendez-vous amoureux avec son épouse, Dominique, s’est déroulé… dans un McDonald’s. L’anecdote, révélée en 2021 dans l’émission C à Vous, illustre la popularité du chef et alimente l’intérêt du public pour les moments intimes des personnalités médiatiques.

Issu d’un milieu où la cuisine était déjà un métier, Philippe Etchebest a vu son parcours professionnel influencé par son père, Jean-Jacques, cuisinier depuis l’âge de 16 ans. Adolescente, il nourrit d’abord un autre rêve : devenir rugbyman et décrocher le Bouclier de Brennus, envisageant un cursus de sport-études. Finalement, il s’oriente vers les fourneaux, effectue plusieurs stages dans des établissements étoilés et se professionnalise en cuisine. Avant de s’imposer sur les plateaux, il a connu un premier passage à la télévision dans une émission aujourd’hui oubliée.

Sur la scène privée, Philippe Etchebest est marié à Dominique depuis 1994. Les deux se sont rencontrés à une époque où il travaillait comme boucher ; ils se sont mariés quatre ans plus tard. Le couple a adopté un fils, Oscar-Louis, en 2005. Le ménage Etchebest gère soigneusement son intimité face à la notoriété du chef : Dominique occupe par ailleurs la fonction de directrice générale du groupe Etchebest.

Publicité

Un rendez‑vous rocambolesque dévoilé à la télévision

Au cours de son passage dans C à Vous en 2021, Philippe Etchebest a raconté les premiers instants de sa relation avec Dominique. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer pour un futur chef étoilé, leur premier tête‑à‑tête n’a pas eu lieu dans un restaurant gastronomique mais dans un fast‑food. Selon ses propos, ils ont pris un café dans un McDonald’s qui avait été choisi comme « point de rendez‑vous » et n’ont pas déjeuné ce jour‑là.

Lors de cet échange, il a précisé qu’il était arrivé avec un petit bouquet de roses en chocolat. Dans l’émission, il a résumé ce souvenir par la formule : « On a bu un café, on n’a pas déjeuné mais c’était notre point de rendez‑vous. » et « Je ne la connaissais pas, je suis arrivé avec un petit bouquet de roses au chocolat et là, emballé, c’est pesé. »

Le récit comprend également des détails sur le menu évoqué dans la version publiée de l’anecdote : un Maxi Best‑Of accompagné de Big Mac, Coca, potatoes et un supplément de nuggets de poulet. L’histoire, rapportée lors de la promotion de son livre Cuisinez bien accompagné avec ma méthode Mentor, a été largement relayée par les médias et contribue à l’image publique du chef, mélangeant parcours professionnel reconnu et anecdotes de vie privée.