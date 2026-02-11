Philippe Etchebest : Dominique vient parfois l’asseoir sur le canapé

Philippe Etchebest , visage familier de la gastronomie et de la télévision françaises, impose sa marque tant derrière les fourneaux que sur les plateaux. Meilleur Ouvrier de France et chef étoilé au guide Michelin , il est notamment connu du grand public pour ses interventions dans Cauchemar en cuisine et Top Chef sur M6, où son tempérament direct et exigeant capte l’attention des téléspectateurs.

Philippe Etchebest, visage familier de la gastronomie et de la télévision françaises, impose sa marque tant derrière les fourneaux que sur les plateaux. Meilleur Ouvrier de France et chef étoilé au guide Michelin, il est notamment connu du grand public pour ses interventions dans Cauchemar en cuisine et Top Chef sur M6, où son tempérament direct et exigeant capte l’attention des téléspectateurs.

Sur les écrans, Etchebest s’est forgé l’image d’un chef autoritaire : voix puissante, répliques cinglantes et exigences élevées font partie de son registre. Ces traits, souvent mis en lumière par les caméras, servent selon lui à pousser les candidats et les équipes à se dépasser, au risque d’apparaître parfois aussi craint que respecté.

Mais l’image publique ne rend pas compte de l’ensemble de sa vie. Attaché aux valeurs du travail et à la transmission, Philippe Etchebest entretient une vie personnelle discrète qu’il partage depuis de longues années avec sa femme, Dominique. Leur rencontre remonte à 1994 dans la boucherie du père de la jeune femme ; pour la séduire, il lui offre un bouquet de roses… en chocolat. Leur premier rendez‑vous, qu’il décrit comme « pour un café et non pour dîner », a eu lieu dans un McDonald’s. Le couple a officialisé son union en 1998, après que Dominique lui a demandé sa main.

Un tandem professionnel et personnel au cœur du quotidien bordelais

Établis à Bordeaux, Philippe et Dominique Etchebest ont construit un partenariat personnel et professionnel étroit. Dominique n’est pas seulement l’épouse : elle est présentée comme son agente, son assistante et sa conseillère, assurant la gestion administrative et l’intendance des différents projets du chef. Ensemble, ils pilotent les deux adresses bordelaises emblématiques du chef, Le Quatrième Mur et Maison Nouvelle, répartissant les responsabilités selon leurs compétences respectives.

Dans l’organisation du groupe, les rôles sont volontairement distincts : Philippe se concentre sur la cuisine et la direction culinaire, tandis que Dominique assume la direction générale et la gestion opérationnelle. Ce partage des tâches se retrouve dans leurs rares confidences publiques, où ils décrivent une complémentarité de fait et une reconnaissance mutuelle des domaines d’intervention de l’autre.

Interrogée dans des médias comme TV Mag, Dominique évoque une cohabitation de différences plutôt qu’une volonté d’uniformisation : elle parle de deux personnalités qui se laissent évoluer sans chercher à se conformer l’une à l’autre. Selon elle, cette distance préserve un équilibre au sein du couple.

