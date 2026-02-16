Philippe Candeloro assure n’avoir jamais été en conflit avec Surya Bonaly

Philippe Candeloro , figure emblématique du patinage artistique français et ancien consultant des retransmissions sur France Télévisions, est absent des commentaires des Jeux olympiques d’hiver 2026 à Milan-Cortina. Écarté des dispositifs de diffusion, il suit la compétition depuis l’extérieur mais assure ne pas retrouver la même ferveur qu’auparavant, exprimant publiquement son malaise face aux évolutions de l’environnement médiatique et sportif.

Philippe Candeloro, figure emblématique du patinage artistique français et ancien consultant des retransmissions sur France Télévisions, est absent des commentaires des Jeux olympiques d’hiver 2026 à Milan-Cortina. Écarté des dispositifs de diffusion, il suit la compétition depuis l’extérieur mais assure ne pas retrouver la même ferveur qu’auparavant, exprimant publiquement son malaise face aux évolutions de l’environnement médiatique et sportif.

Les Jeux, qui se déroulent entre Milan et la station de Cortina d’Ampezzo — accueillant à nouveau la manifestation environ soixante-dix ans après l’avoir organisée — mettent en avant les performances des athlètes sur les sommets et les patinoires. Dans ce contexte, l’absence de Candeloro aux commentaires retient l’attention tant il a marqué pendant des années les retransmissions aux côtés de Nelson Monfort, formant un duo reconnu pour son ton haut en couleur et sa capacité à rendre le patinage accessible à un large public.

Revenu sur cette éviction dans plusieurs interviews, l’ancien champion confie que la décision l’a affecté. Il continue de suivre les épreuves mais sans le même enthousiasme : la compétition, selon lui, a changé d’atmosphère et de traitement médiatique.

Publicité

Prises de position publiques, autocensure et complicité avec Surya Bonaly

Invité de Sud Radio le 6 février, Philippe Candeloro a résumé sa position de manière franche : “Je n’aurais pas voulu être athlète maintenant”, décrivant une consommation du sport qui, selon lui, s’apparente davantage à un spectacle similaire au suivi d’un match du week-end. Il critique la transformation du contexte autour des compétitions et souligne le manque, selon lui, de figures réellement « stars » construites sur la durée.

Dans un entretien pour Figaro La Nuit, il a abordé la question de l’autocensure à l’ère du #MeToo et du « wokisme », avouant qu’il se retient désormais et qu’il redoute la mauvaise réception de certains propos. Sa formule “on essaie de m’enlever mon ADN” illustre son sentiment d’être contraint de renoncer à un registre comique et direct qu’il considère personnel et anciennement accepté.

Parallèlement à ses prises de parole, Philippe Candeloro participe à l’émission Les Apprentis champions au ski sur W9, où il coache une équipe de candidats aux côtés de Surya Bonaly. Le format, destiné à faire briller des épreuves de glisse, a pour objectif de récolter des fonds pour des associations : Candeloro soutient la Fondation Philippe Chatrier pour la recherche contre Alzheimer, tandis que Surya Bonaly accompagne des actions en faveur de la lutte contre le cancer.

Publicité

Au sujet de cette collaboration, il a reconnu avoir douté au départ, redoutant une ambiance « colonie de vacances », mais s’être finalement dit surpris par le sérieux des participants et par l’enjeu financier pour les associations. Concernant sa relation avec Surya Bonaly, il affirme n’avoir jamais cherché la confrontation : “Moi, je ne suis jamais rentré dans le combat avec Surya”, précisant avec humour qu’il n’était pas venu pour se lancer dans des hostilités verbales.