«Peut-il encore faire la différence ?», Craig Burley doute de l’impact de Neymar

Malgré l’enthousiasme suscité par le retour de Neymar lors de la victoire du Brésil contre l’Écosse (3-0), Craig Burley reste sceptique. L’ancien joueur de Chelsea FC s’interroge sur la capacité de la star brésilienne à retrouver le niveau nécessaire pour peser dans les matches à élimination directe de la Coupe du monde 2026.

L’ancien milieu de terrain de Chelsea FC, Craig Burley, s’est interrogé sur la capacité de Neymar à avoir un réel impact sur la sélection brésilienne après son retour à la compétition lors de la victoire de la Seleção contre l’Écosse (3-0), le 24 juin. Tout au long de sa carrière, Neymar a été freiné par de nombreuses blessures. Malgré son statut de l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération, beaucoup estiment que ces pépins physiques récurrents l’ont empêché d’exprimer pleinement son potentiel.

Face à l’Écosse, l’attaquant brésilien est entré en jeu à la 76e minute à la place de Matheus Cunha, signant ainsi sa première apparition avec la Seleção depuis octobre 2023. À 34 ans, le meilleur buteur de l’histoire du Brésil, avec 79 réalisations en 129 sélections, a reçu une ovation du public du Miami Stadium au moment de son entrée sur la pelouse. Si son retour a été salué par de nombreux supporters, certains observateurs restent prudents quant à son niveau actuel. Intervenant sur ESPN, Craig Burley a ainsi exprimé ses réserves.

« Lorsque Neymar est entré en jeu, l’enthousiasme était évident dans le stade comme au Brésil. C’est une figure emblématique du football brésilien », a-t-il expliqué. L’ancien joueur écossais a toutefois estimé que sa présence dans le groupe pouvait susciter des interrogations. « Si vous êtes João Pedro ou un autre joueur laissé de côté, vous pouvez penser qu’il s’agit avant tout d’un choix sentimental », a-t-il poursuivi. Burley s’est également montré sceptique quant à la capacité de Neymar à retrouver son meilleur niveau dans les matches à élimination directe.

« Je comprends qu’il manque de rythme après sa longue absence, mais il m’a semblé lent et en manque de repères. Si le Brésil doit compter sur lui lors des phases finales face à des adversaires plus relevés, pourra-t-il réellement faire la différence ? Il a même semblé en difficulté contre l’Écosse », a-t-il ajouté. Avec sept points récoltés lors de la phase de groupes, le Brésil a terminé en tête du groupe C et s’est qualifié pour les seizièmes de finale, devançant le Maroc à la différence de buts.