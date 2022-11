«Peut-être qu’ils dormaient », le sélectionneur Otto Addo détruit l’arbitrage après Ghana-Portugal

La défaite du Ghana face au Portugal (2-3) jeudi soir au Mondial 2022, passe très mal dans le camp des Black Stars. Après le capitaine André Ayew, c’est au tour du sélectionneur Otto Addo de s’en prendre à l’arbitrage.

Le Ghana peut nourrir des regrets. Malgré deux superbes buts inscrits en seconde période, les Black Stars se sont inclinés face au Portugal jeudi au stade 974, dans le cadre de la première journée du groupe H, à la Coupe du monde 2022.

Au terme d’un match spectaculaire, les Ghanéens ont été punis par des Lusitaniens visiblement plus expérimentés et qui ont su judicieusement exploiter leur temps fort. Le but sur penalty de Cristiano Ronaldo et la splendide réalisation de Rafael Leao sur une contre-attaque éclair le prouvent à suffisance.

Mais pour le sélectionneur de l’équipe ghanéenne, Otto Addo, les causes de cet échec des siens sont ailleurs. En conférence de presse, l’ancien joueur du Borussia Dortmund s’en est pris à l’arbitrage qui a précipité la défaite de son équipe avec le penalty accordé à Cristiano Ronaldo suite au léger contact entre l’attaquant portugais et Mohamed Salisu.

«L’arbitre a offert un penalty qui n’en était pas un. Tout le monde a vu la même chose. Pourquoi donc siffler ce penalty ? Parce que c’était Ronaldo en face ? (…) Quand quelqu’un marque dans cinq Coupes du monde, on ne peut que le féliciter, mais c’était vraiment un cadeau», a lâché le technicien au micro de beIN Sports. «Il n’y avait pas penalty, c’était une mauvaise décision. Je ne sais pas pourquoi la VAR n’est pas intervenue. C’est incroyable, peut-être qu’ils dormaient.»

Une sortie musclée qui rejoint celle du capitaine André Ayew qui a également trouvé injuste le pénalty accordé à la star portugaise. « Ils n’avaient pas vraiment d’occasions de but et après c’est vrai qu’avec ce ‘penalty’… (rire ironique) Ça change la donne du match. À ce niveau-là, des penalties comme ça, avec tout ce qui existe, la VAR, etc. C’est dur…», avait pesté l’attaquant d’Al Sadd au micro de beIN Sports.

🇬🇭Coach Otto Addo 🗣 "The VAR , I don't know what they were doing ? Sleeping?pic.twitter.com/Wy4v1kBa1z — George Addo Jnr (@addojunr) November 25, 2022