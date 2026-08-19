Pétrole: la Sonidep livre un million de barils de brut nigérien à l’Algérien Sonatrach depuis le terminal de Sèmè-Kpodji

​Le navire-citerne Ottoman Sincerity a appareillé le 14 août 2026 du terminal maritime de Sèmè-Kpodji avec à son bord un million de barils de pétrole brut nigérien de qualité « Meleck ».

Publié le 19 août 2026 à 14:52 · Mis à jour le 19 août 2026

Cédée par la Société nigérienne du pétrole (Sonidep) au groupe algérien Sonatrach conformément à l’accord signé le 22 juillet 2026, cette cargaison marque la première transaction commerciale conjointe entre les deux entités publiques.

​Une mission conjointe pour superviser les opérations à Cotonou

​Afin de garantir le bon déroulement de cet enlèvement inaugural, une délégation conjointe Sonidep-Sonatrach a séjourné à Cotonou du 9 au 15 août 2026. Dirigée par Salissou Zakary Maman Nour, directeur du Pipeline, du Raffinage et de la Pétrochimie du Niger, la mission a inspecté la station de pompage PS09 et les installations du terminal de Sèmè, avant d’échanger au siège de Wapco-Bénin.

Selon une publication de La Nouvelle Tribune, ces réunions de travail ont permis d’harmoniser la coordination administrative, logistique et portuaire entre les différents acteurs impliqués dans la chaîne d’exportation.

​Le terminal de Sèmè-Kpodji, débouché stratégique de l’oléoduc d’Agadem

​Long de près de 2 000 kilomètres entre le gisement d’Agadem au Niger et la côte atlantique béninoise, l’oléoduc opéré par la West African Oil Pipeline Company (Wapco), filiale de la China National Petroleum Corporation (CNPC) trouve son unique débouché maritime à Sèmè-Kpodji.

Malgré la fermeture des frontières terrestres entre le Bénin et le Niger depuis 2023, le fonctionnement technique du pipeline s’est poursuivi, permettant à Niamey de transformer ses ressources pétrolières en recettes d’exportation.

​À terme, le site de Sèmè-Kpodji s’inscrira dans un projet d’envergure porté par le groupe Petrolin depuis 2010 : la création d’un port en eau profonde de plus de 1 000 hectares dédié au trafic pétrolier, minéralier et commercial pour désengorger le port de Cotonou.