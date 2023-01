Peter 007 torturé et malade en prison? Son avocat brise le silence

Depuis deux jours, des rumeurs évoquant l’état de santé de Peter 007 ébranlent la toile dénonçant que l’ex d’Emmanuel Kéita aurait été violenté et torturé à la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan où il est incarcéré.

Peter 007 séjourne en prison depuis plus d’un mois et attend impatiemment son procès pour apologie de coup d’État. Mais sur les réseaux sociaux ce week-end, il ressort qu’il aurait été victime de violences et serait dans un état critique.

Alors que la toile s’enflamme en raison de cette bien triste nouvelle pour les fans de Peter 007, son avocat Maître Dadjé Ange Rodrigue est monté au créneau pour rassurer les ivoiriens que son client se porte bien et ne fait objet d’aucune sévice ou de violence.

Démenti formel de l’avocat de Peter 007

« Nous constatons la publication récurrente d’informations sur les réseaux sociaux faisant état de ce que Monsieur Niangoran Assale Pierre dit Peter 007 aurait été victime de sévices et violences et serait gravement malade en prison ou même décédé. Toutes ces informations sont totalement fausses », a réagi son avocat qui clarifie que Peter 007 est en très bonne santé à la Maison d’Arrêt d’Abidjan dite MACA où il est en détention et n’est donc nullement souffrant.

Depuis son arrestation jusqu’à ce jour, dit-il, Peter 007 n’a jamais fait l’objet de sévices ou de violences sur sa personne et d’aucune entrave pour être visité. Son avocat a également rejeté l’initiative de collecte de fonds annoncé sur les réseaux sociaux pour soutenir l’ex collaborateur de Lauret Gbagbo.

Il souligne que Peter 007 a accepté le processus judiciaire dont il fait actuellement l’objet et réitère ses sincères excuses au Président de la République, au Ministre d’Etat, au Ministre de la Défense et à toutes les autorités ivoiriennes ainsi qu’à la population ivoirienne pour tous les propos injurieux, irrespectueux et outrageants tenus par lui par le passé et sollicite leur clémence.

Peter 007 arrêté pour apologie de coup d’état …

Arrêté mardi 29 décembre nuit à son hôtel à Abidjan, l’ex-fiancé d’Emmanuelle Kéita est accusé d’avoir faire l’apologie de coup d’Etat par voie électronique alors qu’il était en exil en France.

« Je suis prêt pour un coup d’État, moi Peter, j’ai fait onze ans de service auprès du président Gbagbo, je faisais parti de la force spéciale du GSPR pendant onze ans, on a fait la guerre jusqu’au dernier auprès de Gbagbo. Le président Alassane Ouattara aime la force, ce monsieur-là, il est mazo, c’est un menteur. Il aime la force », avait-il déclaré.

Ancien membre des Forces spéciales du groupe de sécurité de la présidence de la République (Gspr) sous Laurent Gbagbo de 2000 à 2011, le cyber activiste Peter 007 qui s’était exilé en France reprochait au Président Alassane Ouattara de s’être accaparé du pouvoir en tant que chef de l’État.

Son arrestation a été opérée deux jours après son retour en Côte d’Ivoire, par des agents de la Brigade de Recherche en Côte d’Ivoire pour justifier ses propos. Mais Peter semblait déjà sur ses gardes puisqu’il a évoqué le sujet sur l’émission Allô Caviar de Life TV le lundi 28 novembre 2022.