Perspectives des élections générales de 2026: les Démocrates veulent renforcer l’axe de l’opposition

Est-ce que l’opposition au régime du président Patrice Talon parviendra-t-elle pour une fois depuis 2016, à parler le même langage afin de faire face aux enjeux électoraux? En tout cas, après les multiples échecs, le parti de Boni Yayi veut tenter un nouveau renforcement de l’axe de l’opposition au régime de la rupture.

Le parti Les Démocrates prend t-il très au sérieux les élections générales de 2026 ? Après en avoir fait l’objet principal de leur dernier congrès ordinaire, le parti envisage dans cette perspective de travailler au rapprochement de l’opposition. Le parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), l’une des quatre formations politiques disposant d’élus, est la principale cible des démocrates.

Dans une correspondance en date à Cotonou du 10 Novembre 2023, signée du vice-président Eugène Azatassou et adressé au bureau politique du parti FCBE, Les Démocrates demandent une audience aux fins de voir ensemble avec cette formation politique qui se réclame de l’opposition, les possibilités de conjuguer leurs efforts en vue de la restauration de la démocratie dans le pays.

« Le parti Les Démocrates souhaite renforcer les liens avec les autres forces politiques de l’opposition de notre pays afin qu’ensemble nous puissions trouver des voies et moyens pour établir une coopération fructueuse et constructive dans l’intérêt supérieur de la nation et du bien-être de nos concitoyens« , peut-on lire dans la correspondance signée de Eugène Azatassou.

Dans leur correspondance, les démocrates laissent entrevoir l’objet de leur demande d’audience. Selon la correspondance envoyée au parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), il s’agit principalement de voir ensemble les jalons à poser pour une « opposition solide et cohérente capables de proposer des alternatives crédibles à la gouvernance actuelle ».

Cette démarche entamée avec le parti politique de l’ancien ministre Paul Hounkpè va certainement se poursuivre avec les autres formations politiques de l’opposition. Mais la question qui mérite d’être posée est de savoir quelle chance cette initiative a-t-elle de prospérer. La question n’est pas sans intérêt quand on sait que depuis 2016, toutes les tentatives de l’opposition pour se mettre ensemble se sont soldées par des échecs. Quelle est donc la chance pour cette dernière initiative de prospérer ? Le temps nous édifiera.

Correspondance des démocrates