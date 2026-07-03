«Personne ne gagne facilement en Coupe du monde», Ronaldo après la qualification du Portugal

Buteur lors de la victoire renversante du Portugal face à la Croatie (2-1) en 16es de finale de la Coupe du monde 2026, Cristiano Ronaldo a salué la réaction de son équipe tout en rappelant que chaque match du Mondial est un véritable défi.

Cristiano Ronaldo a savouré la qualification du Portugal pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, acquise au terme d’un succès renversant face à la Croatie (2-1). Malmenée après l’ouverture du score d’Ivan Perišić à la 53e minute, la Seleção a trouvé les ressources pour inverser la tendance. Ronaldo a d’abord remis les deux équipes à égalité en transformant un penalty à la 68e minute, inscrivant au passage son premier but en phase à élimination directe d’une Coupe du monde.

Entré en jeu en seconde période, Gonçalo Ramos a ensuite offert la victoire aux hommes de Roberto Martínez grâce à une tête victorieuse dans le temps additionnel. La Croatie a bien cru arracher la prolongation, mais le but de Joško Gvardiol a finalement été annulé pour une position de hors-jeu. Au coup de sifflet final, le capitaine portugais a reconnu que son équipe avait connu des moments compliqués, tout en rappelant que la difficulté fait partie intégrante d’une Coupe du monde.

« C’était un match particulier. Nous avons dominé la première période, mais beaucoup moins la seconde. Après leur but, nous avons commencé à douter. Le match est devenu très ouvert, mais c’est la Coupe du monde : personne ne gagne facilement », a confié Ronaldo dans des propos relayés par O Jogo. Le quintuple Ballon d’Or a également insisté sur la nécessité de progresser à chaque rencontre. « Nous devons analyser nos erreurs et éviter de les répéter. Nous avons traversé des moments difficiles, mais cela fait partie du football. Si nous voulons aller au bout, nous devons être capables de surmonter ce genre d’épreuves », a-t-il ajouté.

Avec désormais trois buts en quatre matches dans ce Mondial 2026, Cristiano Ronaldo continue de guider le Portugal, qui retrouvera l’Espagne, championne d’Europe en titre, en quarts de finale dans un choc très attendu, lundi, au stade de Dallas.