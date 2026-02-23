Pérou : quinze morts dans le crash d’un hélicoptère militaire

Les forces armées péruviennes ont annoncé lundi 23 février la mort de quinze personnes à la suite du crash d’un hélicoptère militaire retrouvé dans la région d’Arequipa, au sud du Pérou.

Les forces armées péruviennes ont annoncé lundi 23 février la mort de quinze personnes à la suite du crash d’un hélicoptère militaire retrouvé dans la région d’Arequipa, au sud du Pérou.

L’appareil, un Mi-17, avait cessé d’émettre des communications dimanche en début de soirée et avait été signalé comme porté disparu, selon le communiqué de l’armée de l’air.

Après le renforcement des moyens de recherche, des patrouilles composées d’unités des forces spéciales et de la police sont parvenues à localiser l’épave, ont précisé les autorités militaires.

Publicité

Les secours dépêchés sur place ont constaté le décès des quatre membres d’équipage ainsi que des onze passagers qui se trouvaient à bord, a ajouté l’armée.

Enquête et opérations de secours

Les circonstances exactes du sinistre restent à établir : les autorités ont indiqué que des investigations sont en cours pour déterminer les causes de l’accident, tandis que les équipes poursuivent les opérations sur le terrain et procèdent aux formalités d’identification.

Les autorités locales ont également été mobilisées pour assister les familles des victimes et coordonner la suite des démarches administratives et judiciaires liées à l’accident.