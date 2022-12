Pérou: le président Pedro Castillo dissout le Parlement

Le président péruvien Pedro Castillo a annoncé ce mercredi, la dissolution du Parlement, quelques heures avant que celui-ci ne se réunisse pour débattre d’une motion visant à le destituer.

Le président de gauche a déclaré, dans un message à la nation depuis le palais gouvernemental, « dissoudre temporairement le Congrès de la République et établir un gouvernement d’urgence exceptionnel », ainsi que « convoquer dans les plus brefs délais un nouveau Congrès doté de pouvoirs constitutifs ».

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

Dans son discours à la nation prononcé ce mercredi, le président Pedro Castillo a aussi annoncé un état d’urgence et a précisé que le nouveau Congrès aurait des facultés de Constituante pour élaborer une nouvelle Constitution. Cette situation intolérable ne peut plus durer, et c’est pourquoi, en réponse aux demandes des citoyens… nous avons décidé d’établir un gouvernement d’urgence visant à rétablir l’État de droit et la démocratie», a-t-il indiqué avant de détailler les mesures prises.

Jusqu’à l’établissement du nouveau Parlement, «le gouvernement sera régi par un décret-loi», a poursuivi le président Castillo, annonçant également un «couvre-feu national à partir d’aujourd’hui» entre 22h00 et 04h00.

«Le système judiciaire, le pouvoir judiciaire, le ministère public, le conseil national de la justice, la cour constitutionnelle sont déclarés en réorganisation», a-t-il annoncé également, demandant «à toutes les personnes en possession d’armes illégales» de les «remettre à la police nationale dans un délai de 72 heures».

Le président péruvien Pedro Castillo a pris la décision de dissoudre le Parlement, quelques heures avant que celui-ci ne se réunisse pour débattre d’une motion visant à le destituer.