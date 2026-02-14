Benin Web TV
Pérou : le Parlement débattra mardi 17 février la destitution du président par intérim José Jeri

Le Congrès péruvien doit se prononcer mardi 17 février sur une motion visant à évincer le président par intérim José Jeri. La tenue de cette séance extraordinaire a été rendue possible après le dépôt, vendredi, des 78 signatures nécessaires pour en demander la convocation, a indiqué le président par intérim du Parlement.

Le chef de l’État par intérim fait face à sept pétitions de destitution, initiées par la minorité de gauche et par un regroupement de partis de droite. Ces requêtes lui reprochent notamment des manquements dans l’exercice de ses fonctions et une absence d’aptitude à diriger.

Fernando Rospigliosi a précisé qu’il avait programmé une session plénière extraordinaire afin d’examiner la motion de censure. La discussion est prévue mardi 17, à 10 heures.

Organisation de la séance

La réunion rassemblera les députés en séance plénière pour débattre des motifs avancés par les opposants politiques. Selon l’agenda communiqué par la présidence du Parlement, l’objectif est d’exposer et de contraster les arguments en faveur et contre la destitution avant tout vote éventuel.

