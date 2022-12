Pep Guardiola: « Messi est le plus grand de tous les temps » avec ou sans Coupe du monde

En conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a confié que Lionel Messi est le « meilleur joueur de tous les temps », et ce, même avant de gagner la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine.

Avec son sacre en Coupe du monde 2022, Lionel Messi a mis un terme au débat portant sur le G.O.A.T du football. Pour plusieurs observateurs et acteurs de ce sport, le doute n’est plus permis, la Pulga est le meilleur de tous les temps. Et comme Andrés Iniesta, l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola, qui a eu l’attaquant du PSG sous ses ordres au FC Barcelone, estime que ce serait le cas même s’il n’avait pas remporté le trophée Jules Rimet.

« Chacun a son opinion, mais personne ne peut douter qu’il est le plus grand de tous les temps. Pour moi, c’est le meilleur. Il est difficile de comprendre qu’un joueur puisse rivaliser avec ce qu’il a fait. Les gens qui ont vu Pelé ou Di Stefano ou Maradona. Les opinions sont sentimentales, mais d’un autre côté, s’il n’avait pas gagné la Coupe du Monde, l’opinion et mon opinion ne changeraient pas« , a expliqué le technicien catalan ce mercredi en conférence de presse et relayé par RMC Sports.

Pep Guardiola a également profité de l’occasion pour juger les prestations de son buteur Julian Alvarez, qui a été décisif pour l’Argentine durant cette Coupe du monde 2022. « Nous sommes incroyablement heureux pour lui, félicitations à lui et à Otamendi. À l’Argentine aussi, c’est mérité. Nous sommes ravis pour Julian, il a beaucoup joué, sa contribution a été incroyable pour l’équipe. Nous avons un champion du monde dans notre équipe. Il va avoir une semaine, dix jours de repos. Il a joué beaucoup de matchs, avec énormément de tension. Il aura droit à une pause, peut-être avant la nouvelle année« , a ajouté l’ancien entraîneur du Bayern Munich.

Manchester City reprend la compétition ce jeudi, avec un choc contre Liverpool en huitième de finale de la League Cup. Le champion d’Angleterre en titre effectuera son retour en Premier League, mercredi prochain, avec un déplacement sur le terrain de Leeds