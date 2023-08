- Publicité-

Moov Africa Bénin a offert un concert grandiose en marge de l’édition 2023 du Pèlerinage Marial, qui a lieu chaque année à la Grotte Mariale de Dassa-Zoumè, à environ 210 km de Cotonou.

Comme chaque année, Moov Africa Bénin était une fois de plus aux côtés des habitants de Dassa Zoumé lors de l’édition 2023 du Pèlerinage Marial de l’Église Catholique. Des chants, des danses, des jeux-questionnaires, des distributions de cadeaux et des performances d’artistes ont animé cet événement, qui s’est déroulé à la mairie de Dassa-Zoumé.

Pèlerinage Marial de Dassa: Moov Africa Bénin fait sensation avec un géant spectacle

Accompagné des danseuses exclusives de Moov Africa, l’animateur a enthousiasmé le public avec une série de jeux de questions-réponses « Ni oui, ni non ». Après les prestations des artistes en herbe qui ont présenté de belles chansons aux paroles mettant en valeur les services de l’opérateur mobile Moov Africa Bénin et ses offres, le chanteur béninois First King est monté sur scène devant près de 1000 spectateurs.

- Publicité-

À travers cette initiative, Moov Africa Bénin cherche à apporter sa touche spéciale à la 69e édition du pèlerinage annuel marial à Dassa Zoumé, en diffusant de la joie, du bonheur et de la vivacité dans le cœur des personnes.

69ème édition du pèlerinage marial

Pour rappel, le pèlerinage annuel à la grotte de Dassa est un grand événement qui réunit des milliers de fidèles catholiques du monde entier. L’édition 2023 s’est déroulée du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 sous le thème « Avec Marie, allons à la rencontre du Christ ».

Pour cette 69ème édition du pèlerinage, la messe d’ouverture a été présidée par Son Excellence Monseigneur François Gnonhossou, entouré d’un nombre impressionnant de prêtres.

- Publicité-

La grande messe pontificale s’est déroulée le dimanche 20 août 2023 et a été présidée par Bernard de Clairvaux Toha Wontacien, évêque de Djougou et chargé des pèlerinages au sein de la Conférence épiscopale du Bénin.