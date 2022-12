Hospitalisé depuis des semaines, le roi Pelé est dans un état critique en raison du progrès dangereux de son cancer.

Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé n’est pas tiré d’affaire. Après les nouvelles rassurantes du lundi dernier, ce mercredi 21 décembre, des nouvelles sur son état de santé inquiètent les amoureux du cuir rond.

Selon A Bola qui cite des équipes médicales de l’établissement dans lequel il est hospitalisé, le triple champion du monde est actuellement dans un état critique. Mieux, A Bola, insiste que Pélé pourrait ne pas passer les fêtes de Noël dans l’établissement de santé.

Son cancer « progresse » dangereusement

« Hospitalisé le 29 novembre pour l’évaluation d’un traitement de chimiothérapie pour une tumeur du côlon et le traitement d’une infection respiratoire, Edson Arantes do Nascimento présente une progression de son cancer, et nécessite une plus grande prise en charge liée à des dysfonctionnements rénaux et cardiaques », rapporte une source proche de Pélé citée par le média.

Une bien triste nouvelle pour Kylian Mbappé, Neymar, Harry Kane et tant d’autres, qui ne ménagent aucun effort pour avouer avoir tous été inspirés par le talent de la légende du football.

Pour rappel, c’est le 29 novembre 2022 que la nouvelle de l’hospitalisation de l’octogénaire a été révélée. D’après la presse locale, il est hospitalisé pour réévaluer son traitement de chimiothérapie après la détection d’une tumeur du côlon en 2021.

Mais le mercredi 21 décembre, l’Hôpital Albert Einstein de São Paulo , dans lequel est soigné l’ex-footballeur, a pris une décision particulièrement alarmante. Or, depuis son hospitalisation, sa capacité à récupérer déjoue les pires statistiques médicaux.