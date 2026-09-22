Peaux de mangue et écailles, Maison 3 Points fait du terroir sa matière

À Libreville, la styliste gabonaise Doriane Leet Cooper Taty présentera le 26 septembre plus de 40 créations qui font entrer peaux de mangue, noix d’atanga, sable, coquillages et écailles de poisson dans l’univers de la couture. Pour les dix ans de Maison 3 Points, le choix des matières devient le fil rouge du défilé.

Baptisée « Destination Gabao », la soirée est prévue au Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba, à la Cité de la Démocratie. La collection annoncée puise dans plusieurs ressources associées au Gabon, avec des peaux de mangue séchées et travaillées, de l’atanga, du sable, des coquillages et des écailles de poisson.

Ce parti pris prolonge le parcours de Doriane Leet Cooper Taty entre Libreville et les États-Unis. Formée en Californie au stylisme et au développement commercial, elle a notamment travaillé dans l’univers de la marque Ed Hardy avant de revenir au Gabon et d’y lancer Maison 3 Points en 2016.

Le rendez-vous doit aussi servir de rampe de lancement à Discovery Fashion, une plateforme destinée à donner davantage de visibilité aux designers africains et à faciliter les rencontres entre créateurs. Le projet est présenté comme un pont entre les scènes de Libreville et de Los Angeles, où la styliste poursuit une partie de son activité.

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Le défilé est annoncé le samedi 26 septembre à partir de 19 heures. L’entrée est indiquée comme libre, avec un dress code « Black & White Couture ». Des performances musicales de Mr Sima, Papé Nziengui et Sokey figurent également au programme communiqué autour de la soirée.