Pays-Bas: Ronald Koeman choqué par son équipe

En conférence de presse ce lundi soir, après la victoire (3-0) contre Gibraltar, le sélectionneur des Pays Bas Ronald Koeman s’est dit choqué par le niveau affiché par son équipe durant cette trêve internationale.

De retour sur le banc de la sélection néerlandaise, après la Coupe du Monde 2022 et le départ de Luis Van Gaal, Ronald Koeman a disputé ses premières rencontres à la tête des Oranje lors de cette trêve internationale de mars. Et il se retrouve confronté à un chantier de grande envergure. Après les récentes performances décevantes des Oranje contre la France (0-4) et Gibraltar (3-0) lors des éliminatoires de l’Euro 2024, le sélectionneur néerlandais a exprimé son insatisfaction.

« Nous devons nous améliorer, je suis assez choqué par ce que j’ai vu. Ce n’était pas bon, je suis assez déçu. Ça doit vraiment être mieux. Nous devons aussi nous mettre en forme. C’était vraiment trop peu. C’est difficile mais, bien sûr, nous avons marqué suffisamment de buts. J’ai trouvé que ce que nous faisions était imprécis dès le départ, parfois bâclé. Avec un peu plus de netteté, plus de buts auraient été marqués. C’était beaucoup moins que ce que j’avais espéré« , a lancé le technicien en conférence de presse.

Les Pays-Bas joueront prochainement le Final Four de la Ligue des Nations. Ils affronteront notamment la Croatie de Luka Modric en demi-finale. En cas de victoire, ils retrouveront soit l’Espagne soit l’Italie en finale. Cette échéance est déjà dans l’esprit de Ronald Koeman qui sait qu’il faudra une équipe complète et une amélioration du niveau de jeu, car selon lui, trop de joueurs n’ont pas été performants récemment. « Ce sont des adversaires majeurs et je pense qu’il sera important que nous ayons une équipe solide« , a-t-il déclaré.