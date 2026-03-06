Paul-José Mpoku annonce sa retraite du football

L’annonce de la fin de carrière de Paul-José Mpoku marque un tournant dans l’histoire récente du football congolais. Le milieu de terrain, capable d’évoluer à plusieurs postes et reconnu pour sa polyvalence, a choisi de mettre un terme à une trajectoire empreinte d’émotion et de performances marquantes.

Surnommé « Polo » par les supporters, il a porté le maillot de la République démocratique du Congo avec une fidélité et une fierté visibles à chaque sortie. Technique et combatif, il a toujours semblé jouer avec le poids de ses origines sur les épaules, transformant cet attachement en énergie positive pour son équipe nationale.

Parmi ses souvenirs les plus mémorables figure sa prestation à la CAN 2017 au Gabon, où il a souvent pris en main la conduite du jeu et incarné un rôle de meneur sur le terrain comme au sein du vestiaire. Son influence dans les moments clés du tournoi reste encore évoquée par les observateurs et les fans.

Un parcours international varié et un leadership reconnu

Mpoku s’est distingué par une lecture du jeu fine et une capacité à dégager des solutions sur coups de pied arrêtés, qualités qui en ont fait une option précieuse pour les différents sélectionneurs qui l’ont dirigé. Sa fiabilité et son professionnalisme ont souvent servi d’exemple aux plus jeunes cohortes de joueurs.

En club, il restera étroitement associé au Standard de Liège, formation où il a acquis un statut quasi-iconique auprès des supporters belges. Ses premières expériences incluent également un passage formatif à Tottenham en Angleterre, avant d’essaimer son talent à travers l’Europe.

Sa carrière l’a mené en Italie, où il a laissé sa marque lors de courtes périodes à Cagliari et au Chievo Vérone, puis en Grèce sous les couleurs du Panathinaïkos. L’aventure l’a ensuite conduit hors du Vieux Continent, avec des étapes aux Émirats Arabes Unis (Al-Wahda), en Turquie (Konyaspor) et, pour conclure son itinéraire professionnel, en Corée du Sud à l’Incheon United.

