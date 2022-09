Paul-Henri Damiba: « La question de l’insécurité dans la zone des trois frontières est préoccupante… »

Le président du Burkina Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s’est rendu, dimanche, à Niamey, pour sceller une coopération inter-Etats dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Peaufiner la stratégie militaire contre le terrorisme, c’est dans cet ordre d’idées que le président Burkinabé Damiba, a été reçu à Niamey, par son homologue, Mohamed Bazoum. Les deux chefs d’Etat se sont accordés sur l’impérieuse nécessité de coordonner les actions dans la sous-région contre la montée du terrorisme.

La rencontre entre les deux dirigeants a été marquée par une séance de travail avec comme point de discussion, la question sécuritaire. Il était question d’apprécier la situation et trouver les meilleures stratégies pour coordonner au mieux la traque contre les groupes armés qui attaquent et traversent la frontière commune aux deux États.

« La question de l’insécurité dans la zone des trois frontières est préoccupante, et c’est à ce titre que nous avons rendu la visite ce matin au président nigérien pour examiner les défis auxquels on est confronté au niveau de la zone frontalière et trouver ensemble de nouvelles dynamiques ou de bonnes approches pour essayer d’y faire face », a déclaré le président Damiba à l’issue de son entretien avec son homologue du Niger, Mohamed Bazoum, le dimanche 11 septembre 2022, à Niamey.

Le Burkina et le Niger renforcent depuis peu, leur coopération sur le plan militaire et entendent impliquer les pays voisins dans la même dynamique pour apporter une réponse efficace, coordonnée et stratégique à l’insécurité grandissante dans la sous-région. Entre autres pays invités, figurent le Bénin, le Mali et la Côte d’Ivoire.